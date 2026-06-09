Топ пилоти се събират в Бургас за световния аквабайк през юли

Бургас ще посрещне едно от най-вълнуващите и зрелищни спортни събития на 2026 година. За първи път в историята България ще бъде домакин на Световното първенство по джет ски (аквабайк) под егидата на Международната асоциация по аквабайк (IJSBA) – най-престижната организация в този спорт.

От 8 до 12 юли плаж „Didi Beach“ в Сарафово ще се превърне в арена на скорост, адреналин и безкомпромисни битки по вода. Над 300 състезатели от десетки държави вече са заявили участие, а сред потвърдените имена са водещите пилоти от Кувейт, Обединените арабски емирства и световния елит на аквабайка.

Правото да организира европейския кръг от световния шампионат България спечели в сериозна конкуренция с Франция, Полша и Белгия – признание както за развитието на спорта у нас, така и за професионалната работа на организаторите.

Събитието се организира от клубовете „Акватракс Рейсинг Бургас“ и "Джет Ски Клуб Съни Бийч" със съдействието на„Българската федерация по водомоторни спортове“ и се реализира благодарение на партньорството с Община Бургас, като надпреварата е под егидата на кмета Димитър Николов.

Сериозна подкрепа за подготовката и логистиката оказват Министерството на младежта и спорта и лично министър Енчо Керязов.

Световното първенство е част от най-престижната международна верига в аквабайка, чиито стартове се провеждат на три континента – Европа, Азия и Америка. Финалният етап традиционно събира най-добрите състезатели от световните серии в Тайланд, превръщайки надпреварата в своеобразен връх на сезона.

Зрителите в Бургас ще имат възможност да наблюдават на живо най-бързите машини и най-добрите пилоти в света. Надпреварата ще бъде излъчвана пряко по Eurosport за международната аудитория, а финалните серии на 12 юли ще достигнат и до българските зрители чрез ефира на БНТ.

“Подготовката за домакинство от подобен мащаб започна още преди година. Радостното е, че освен световния елит, в Бургас ще видим и най-силните български състезатели, които ще защитават националния престиж пред родна публика, коментира председателят на Българската федерация по водомоторни спортове Тодор Христов.

Сред големите надежди на България са Иван Тенчев, и Йордан Николов, които ще стартират в т.нар. „кралски“ класове. На старт ще застанат и многократните шампионки Ивайла Лишкова и Ива Найденова, които ще се изправят срещу най-силните състезателки в света.

През юли Бургас няма просто да бъде домакин на спортно събитие. Градът ще бъде световната сцена, на която най-добрите пилоти в аквабайка ще покажат скорост, майсторство и смелост в битка за световните титли.

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