Децата на Кронос ще участват в престижен турнир

Пловдивската школа ФК „Кронос“ записва поредна златна страница в своята история, извеждайки българския детски футбол на голямата европейска сцена. Талантите на клуба от набор 2017 заминават за Испания, където ще премерят сили в изключително престижния международен турнир MIC Football 7. Клубът ще се включи в надпреварата с два отделни отбора.

Форумът е сред най-авторитетните в света за тази възрастова група и събира на едно място елита на детско-юношеския футбол. Пловдивчани ще имат уникалната възможност да се изправят срещу връстниците си от колоси като „Барселона“, „Атлетико Мадрид“, „Валенсия“, „Райо Валекано“, „Реал Сосиедад“ и „Еспаньол“. В турнира личат още имената на френския „Монпелие“, както и на реномираните академии „Андрес Иниеста“, „Диего Марадона“ и „Тики-Така“, заедно с десетки други водещи школи от различни континенти.

Българските състави ще бъдат водени от опитния треньорски тандем Филип Костадинов и Атанас Савов. Двамата специалисти са амбицирани да представят родната школа по най-добрия начин и да покажат високата техническа и тактическа подготовка, на която са научили децата през последните години.

На терена отборът ще бъде поведен от капитана Божидар Бончев. Той и неговите съотборници вече се утвърдиха като доминант у нас, след като през изминалите няколко сезона завоюваха редица златни медали и купи от най-силните детски турнири в България.

Сериозното международно присъствие е част от дългосрочната стратегия за развитие на клуба, наложена от президента на ФК „Кронос“ Борислав Димитров. Селекциите на пловдивската академия вече са планирали участия в още няколко силни европейски турнира до края на календарната година, осигурявайки на младите играчи безценен опит срещу най-добрите в света.

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