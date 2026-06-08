Гюндоган става съсобственик на Монпелие

Бившият халф на Манчестър Сити и германския национален отбор Илкай Гюндоган, който в момента играе за Галатасарай, е възможно да стане съсобственик на френския клуб Монпелие, съобщава "Екип.
Според изданието, Гюндоган е част от група потенциални инвеститори, свързани с британския фонд GSS, който планира да придобие дял в клуба от Лига 2.
Към момента от Монпелие не са обявили промени в управленската си структура. Друго ключово лице в потенциалната сделка е бившият футболист на Арсенал Даниел Карбасиюн.
През миналия сезон Монпелие завърши на осмо място в класирането на Лига 2. През сезон 2011/2012 отборът стана шампион на Франция.
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