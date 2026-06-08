Гюндоган става съсобственик на Монпелие

Бившият халф на Манчестър Сити и германския национален отбор Илкай Гюндоган, който в момента играе за Галатасарай, е възможно да стане съсобственик на френския клуб Монпелие, съобщава "Екип.

Според изданието, Гюндоган е част от група потенциални инвеститори, свързани с британския фонд GSS, който планира да придобие дял в клуба от Лига 2.

🚨🚨💣 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 ! 𝗜𝗟𝗞𝗔𝗬 𝗚𝗨𝗡𝗗𝗢𝗚𝗔𝗡 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗥𝗔𝗖𝗛𝗘𝗧𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗗𝗨 𝗠𝗛𝗦𝗖 ! 🤯🧡💙



Les détails de l'opération :



• Vente du club par Nicollin à GSS, un fonds d'investissement 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇺🇸

• GSS est composé de trois hommes : 𝗜𝗹𝗸𝗮𝘆… pic.twitter.com/f1uMUMWFnN — Actu Ligue 2 (@L2Actu_) June 7, 2026

Към момента от Монпелие не са обявили промени в управленската си структура. Друго ключово лице в потенциалната сделка е бившият футболист на Арсенал Даниел Карбасиюн.

През миналия сезон Монпелие завърши на осмо място в класирането на Лига 2. През сезон 2011/2012 отборът стана шампион на Франция.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages