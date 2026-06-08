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Лора Христова за фестивала "Троян спортува": Искаме да мотивираме децата и младите хора да изберат своя спорт и да започнат да тренират

  • 8 юни 2026 | 21:47
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Тазгодишното издание е на тема „Family edition“ като целта е на 22 и 23 юни в Троян да се забавлява цялото семейство

Празникът на спорта „Троян спортува“, вдъхновен от олимпийската медалистка Лора Христова, ще се проведе за втора поредна година на 22 и 23 юни 2026 г. Тазгодишното издание се нарича „Троян спортува - Family edition“ като целта е да се превърне в незабравимо преживяване за цялото семейство, в което по уникален начин се обединяват спорт, забавление и здравословен начин на живот.

Организатори на спортния фестивал отново са звездата на българския биатлон Лора Христова и Община Троян в партньорство с местни спортни клубове и организации. Програмата предвижда забавления за цялото семейство чрез: интерактивни спортни активности, демонстрации и свободно участие, турнири между родители и деца, детски зони и анимация, музика и социална атмосфера. По тази начин всеки един ще може да се включи в заниманията, независимо от възраст и подготовка.

„С фестивала на спорта „Троян спортува - Family edition“ искаме да насърчим към активен начин на живот, да мотивираме децата и младите хора да изберат своя спорт и да започнат да тренират, да популяризираме местните спортни клубове, да покажем Троян като атрактивна спортна дестинация“, отбеляза олимпийската медалистка от Милано-Кортина 2026 Лора Христова.

Локациите на „Троян спортува - Family edition“ тази година са: лесопарк „Турлата“, стадион „Чавдар“, спортна зала „Троян“, тенис кортовете в Троян и Орешак, река Осъм.

В зоните за спорт всеки посетител на „Троян спортува - Family edition“ ще може да проследи демонстрации, както и да се включи в тренировки със спортисти от клубове като: Ски-тенис клуб „Троян“ (предвижда се турнир по тенис двойки родител и дете в село Орешак), Тенис клуб „Троян“, Волейболен клуб „Троян Волей“, Клуб по биатлон и стрелба „Аякс“, Спортен клуб по ориентиране „Хемус“, Клуб по биатлон „Амбарица“, Клуб по джудо и самбо „Чавдар”, футболните клубове „Троян“ и „Чавдар“, Баскетболен клуб „Чавдар“.

Ще се проведат също йога практики с Цветанка Босева, Лора Ковачева и Ивелина Василкова, кръгова тренировка със Станислав Анастасов, занимания по стрелба с лък с Недялко Арабаджиев, спининг - интензивна кардио тренировка с Павлета Петрова, демонстрация на бойната техника grappling и бразилско жиу-жицу с Кирил Керинков, зумба с Виктория Найденова, Kango Jumps с Виктория Дундева, Street Fitness & Parkour, дартс, щафета, кану-кая по река Осъм, демонстрации от Планинска спасителна служба - Троян и др.

В зоната за „Health & Lifestyle“ ще бъдат представени продукти и услуги, свързани със здравословен начин на живот. Ще има и зона за забавления с DJ и музикална програма, както и още много приятни изненади.

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