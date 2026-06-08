Започва краткият, но вълнуващ сезон на трева в тениса

Сезонът на трева в тениса е кратък, но за сметка на това изключително чакан от страна на публиката, специалистите, а и самите играчи. “Разположен” точно в средата на годината - между турнирите на клей и твърди кортове, той внася уникална сама по себе си атракция, благодарение на впечатляващо бързата игра и разбира се - диаманта в короната “Уимбълдън” в Обединеното кралство.

Заради спецификите на тревните кортове и бързия тенис, който се играе, мнозина определят тази част от сезона за най-непредвидимата. Поради това не е изненадващо, че много често именно на “Уимбълдън” се случват някои от големите изненади за годината. Колкото до самите играчи, за по-малко от месец те трябва да променят изцяло работата на краката си, геометрията на ударите и своята тактическа нагласа. Тревата не просто променя играта, а я връща към нейните корени в своя собствена лига.

Турнирите на трева също присъстват в каталога на обновената категория Спорт в най-големия сайт за спортни и онлайн залози в България, отлично познат като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на колоса Милан. Там феновете на тениса могат да правят своите предвиждания не само на “Уимбълдън”, но и на всички останали, по-малки турнири, които се играят около големия спектакъл в Лондон.

Календарът в зелено

Сезонът на трева е изключително компактно структуриран във времето и трае едва няколко седмици, което го прави безценен за феновете и безмилостен за играчите, които нямат право на постепенно навлизане във форма.

Всичко започва веднага след края на “Ролан Гарос” с паралелните подгряващи турнири от категория ATP 250 в Щутгарт (Германия) и Хертогенбош (Нидерландия), както и Нотингам при жените. Те дават първото усещане за настилката, преди да се премине към тежката артилерия - престижните ATP 500 турнири в “Куинс Клуб” (Лондон) и Хале (Германия), които традиционно събират световния елит за финално шлифоване на детайлите. Непосредствено преди голямата цел е и Ийстборн.

Абсолютният връх безспорно е “Уимбълдън”. Провеждан в Лондон, това е най-старият и най-престижен турнир в света. Там традициите са закон - от задължителното изцяло бяло облекло на състезателите до отсъствието на рекламни пана по кортовете и официалното облекло в ложите, като всичко това превръща събитието в емблема на чистия спортен аристократизъм.

Магията в милиметри: науката зад перфектния корт

За да разберем защо тревата е толкова специална, трябва да погледнем към суровите числа и строгата ботаническа наука, която стои зад поддръжката и изискванията за игра.

На “Уимбълдън” стандартът за височина на тревата е точно 8 мм. От 1995 г. насам изследванията показват, че това е абсолютният оптимум за оцеляване на растението и за перфектен отскок на топката. За целта кортовете се засяват със 100% многогодишен райграс - сорт, избран заради своята изключителна здравина и способност да издържа на бруталното натоварване и стъпване от тенисистите.

Преди началото на турнира кортовете се валират с еднотонен валяк, за да се уплътни почвата под тревата. Земята трябва да бъде суха и твърда, за да може топката да отскача. По време на двуседмичния турнир зелената настилка се коси и маркира абсолютно всеки ден, а през нощта се полива съвсем леко, за да се поддържа растението живо под огромния стрес. За подготовката на само един корт с шампионски стандарт са нужни цели 15 месеца.

Защо тревата е в "своя собствена лига"?

Играта на трева е коренно различно спортно изживяване, което няма нищо общо с хард кортовете или клея. Ето любопитните факти и аномалии, които я правят толкова уникална:

Най-ниският и бърз отскок: За разлика от клея, където повърхността е грапава и забавя топката, тук триенето е минимално. Топката буквално се плъзга по тревните стръкове, отскача изключително ниско и запазва около 70% от началната си скорост след контакта със земята. Това съкращава времето за реакция на играчите до абсолютния минимум.

Забравете за приплъзването: На червените кортове приплъзването (слайдът) е основно оръжие за защита. На трева това е почти невъзможно и изключително опасно за ставите. Играчите трябва да се придвижват с малки, ситни и експлозивни стъпки, поддържайки много нисък център на тежестта. Към края на първата седмица, когато тревата около основната линия се изтрие и остане повече суха земя, кортът променя поведението си и става още по-непредсказуем.

Ренесансът на офанзивния тенис: Това е територията на играчите с мощен сервис, плоски удари и перфектно усещане на мрежата. Тактиката “сервис-воле”, която е почти изчезнала на другите настилки, тук си има приложение. Играчите с дълги и бавни подготвителни движения на ракетата често биват наказвани от бързината на рикошета.

Зависимост от времето: Тъй като тревата става изключително хлъзгава и опасна при най-малкия намек за влага, мачовете се прекъсват моментално при дъжд. Това превръща логистиката и психическата устойчивост на играчите в отделно приключение, освен ако не играят на Централния корт, оборудван с модерен подвижен покрив.

Сезонът на трева е бърз, бляскав и безкомпромисен. Той изважда играчите от зоната им на комфорт и коронясва само онези, които притежават перфектен баланс между вродена интуиция, котешки рефлекси и хладнокръвие върху крехкия зелен килим.

Физическият шок: преходът от червения прах към зеления килим

Най-голямото предизвикателство за играчите не е тактиката, а бруталният физически шок, на който са подложени телата им в рамките на броени дни.

След месеци, прекарани в дълги разигравания на бавния клей, където ставите се натоварват чрез плавно приплъзване, на трева движението изисква коренно различна биомеханика. Ниският отскок на топката принуждава тенисистите да прекарват часове в дълбок клек, което натоварва неимоверно кръста, коленете и квадрицепсите.

Липсата на стабилно сцепление при рязка смяна на посоката прави първите дни на трева изключително опасни за глезените, а мускулната треска в долната част на тялото през първата седмица е задължителен спътник дори за най-добре подготвените атлети.

Има нещо специално в сезона на трева в световния тенис. Тръпката от бързата игра държи феновете в непрекъснато напрежение, а историята и престижът на “Уимбълдън” правят спечелването му най-уникалния момент за всеки играч. Тук победата те прави легенда, макар и да не е по силите на всекиго.

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