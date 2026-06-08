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  3. Коболи: Гордея със себе си, така че нямам за какво да се упреквам

Коболи: Гордея със себе си, така че нямам за какво да се упреквам

  • 8 юни 2026 | 08:25
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Световният номер 14 Флавио Коболи от Италия сподели емоциите си след загубата от германеца Александър Зверев на финала на “Ролан Гарос” с 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6.

Зверев: Преживях един от най-хубавите моменти от живота си на този корт
Зверев: Преживях един от най-хубавите моменти от живота си на този корт

“Мисля, че трябва да приемаш подобни мачове с усмивка, защото не всеки ден играеш финал от Големия шлем и го играеш по този начин. Сигурен съм, че всички, които дойдоха тук, се гордеят с мен, а и аз се гордея със себе си, така че нямам за какво да се упреквам. Дадох всичко от себе си и затова е редно да завърша с усмивка”, каза Коболи.

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