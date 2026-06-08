Коболи: Гордея със себе си, така че нямам за какво да се упреквам

Световният номер 14 Флавио Коболи от Италия сподели емоциите си след загубата от германеца Александър Зверев на финала на “Ролан Гарос” с 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6.
Зверев: Преживях един от най-хубавите моменти от живота си на този корт
“Мисля, че трябва да приемаш подобни мачове с усмивка, защото не всеки ден играеш финал от Големия шлем и го играеш по този начин. Сигурен съм, че всички, които дойдоха тук, се гордеят с мен, а и аз се гордея със себе си, така че нямам за какво да се упреквам. Дадох всичко от себе си и затова е редно да завърша с усмивка”, каза Коболи.