Де Ла Фуенте: Най-накрая започват да оценяват испанските треньори

Селекционерът на Испания Луис Де Ла Фуенте се подготвя за участието на Световното първенство. “Ла фуриите” са един от големите фаворити, но в техния лагер е спокойно, въпреки че очакванията са големи. Де Ла Фуенте говори за успеха на испанските треньори и за качествата на Ламин Ямал в интервю за “Гардиън”.

Този сезон на финала на Шампионската лига на двете скамейки бяха двама испанци - Луис Енрике и Микел Артета. Три дни по-рано Иниго Перес изведе Райо Валекано до финал в Лигата на конференциите. Предишната седмица Унай Емери вдигна Лига Европа. Пеп Гуардиола напусна Манчестър Сити след десет паметни години на “Етихад”. Чаби Алонсо бе назначен за треньор на Челси, а Андони Ираола за наставник на Ливърпул.

“Това е процес, който продължава от дълго време. Най-накрая изглежда, че хората започват да го оценяват. Това можеше да се случи преди години. С трофеите става по-видимо, но с развитието, със структурата и работата, която се върши на регионално и национално ниво, това винаги е било пример за всички”, коментира Де Ла Фуенте.

European champion, teacher of the world champion, coach of coaches ... Spain manager Luis de la Fuente, heading off for the world cup, on education, development, culture, values and building teams. On Lamine, Messi, Cruyff and Maradona too. https://t.co/bVPSIzpP1h — Sid Lowe (@sidlowe) June 7, 2026

Той говори и за проваления мач между Испания и Аржентина, който трябваше да се играе в Катар, но поради военните действия в региона бе отложен. Според него няма да има подобни проблеми в Съединените щати по време на Мондиала: “Не мисля, че политиката ще бъде проблем това лято. Футболът е нещо, което обединява хората от всички среди, идеологии, раси и религии”.

Треньорът говори и за атмосферата в испанския лагер: “Исках хора, които не позволяват его, битки. Ако има избор между добър играч, който е добър човек, и такъв, който не е, нямам съмнения. Младите “пият” от опита на ветераните, ветераните от жизнеността на младите. Ветераните имат отговорност за поведението. Имам отношения с доста от играчите ни от дълго време, много преди да стигнат до първия отбор. Това е група, в която няма егоизъм. Човешките отношения са това, което ти дава сила. Винаги съм се отнасял към отбора като семейство, а след това видях, че играчите го правят”.

Де Ла Фуенте призна, че се е молил контузията на Ламин Ямал да не е сериозна и се е притеснявал той да не пропусне Световното: “Подобрява се бързо, по-рано от предварителните прогнози. Мисля, че ще може да играе в първия мач, но това не означава, че ще играе. Ще преценим дали трябва да играе малко или да изчакаме за втория мач”.

Is Lamine Yamal Messi’s successor?



🚨🎙️| Luis de la Fuente: "Those are big words. Messi was, still is today, and will always be… football." pic.twitter.com/TDTUmLKf89 — Lamine Yamal Xtraa (@Yamal_Xtraa) June 7, 2026

“Ламин е роден за това. Той е смел характер. Вероятно напрежението щеше да ние е в повече, но тези момчета са специални. Защото трябва да си добър футболист, но и хиляди други неща. Ламин беше на 16 на Европейското, сега е на 18, трябва да се справя с брутално напрежение от медиите и прави толкова малко грешки. Една грешка и фокусът е върху това, не е честно. Това са часове, дни, работа с физиотерапевти, диетолози, психолози, треньори. Футболистите са хора с огромни качества, толкова интелигентни. Има гении и има такива, които са докоснати от Господ. Ламин, Меси…”, допълва той.

Дали Ламин Ямал е наследникът на Меси: “Това са големи думи. Меси беше, е и винаги ще бъде… той е футболът”.

На въпрос кой о е най-добрият футболист, който е виждал, Де Ла Фуенте отговаря: “Винаги съм харесвал Йохан Кройф. А да бъдеш на терена с Диего Марадона беше: Какво е това? Лудост. Но това бяха други времена. Хората не могат да си представят какво беше. Беше жестоко, играчите бяха преследвани. Но признавам, че Меси, Кристиано Роналдо са невероятни. Не казвам, че сега е по-лесно, но нещата се промениха, терените са различни, навиците, екипировката. Кройф и сега щеше да е Кройф, впечатляващ. Дали може да играе в днешно време? Да. Дали тези играчи можеше да играят тогава? Не”.

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Снимки: Imago