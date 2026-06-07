Де Ла Фуенте: Най-накрая започват да оценяват испанските треньори

Селекционерът на Испания Луис Де Ла Фуенте се подготвя за участието на Световното първенство. “Ла фуриите” са един от големите фаворити, но в техния лагер е спокойно, въпреки че очакванията са големи. Де Ла Фуенте говори за успеха на испанските треньори и за качествата на Ламин Ямал в интервю за “Гардиън”.
Този сезон на финала на Шампионската лига на двете скамейки бяха двама испанци - Луис Енрике и Микел Артета. Три дни по-рано Иниго Перес изведе Райо Валекано до финал в Лигата на конференциите. Предишната седмица Унай Емери вдигна Лига Европа. Пеп Гуардиола напусна Манчестър Сити след десет паметни години на “Етихад”. Чаби Алонсо бе назначен за треньор на Челси, а Андони Ираола за наставник на Ливърпул.
“Това е процес, който продължава от дълго време. Най-накрая изглежда, че хората започват да го оценяват. Това можеше да се случи преди години. С трофеите става по-видимо, но с развитието, със структурата и работата, която се върши на регионално и национално ниво, това винаги е било пример за всички”, коментира Де Ла Фуенте.
Той говори и за проваления мач между Испания и Аржентина, който трябваше да се играе в Катар, но поради военните действия в региона бе отложен. Според него няма да има подобни проблеми в Съединените щати по време на Мондиала: “Не мисля, че политиката ще бъде проблем това лято. Футболът е нещо, което обединява хората от всички среди, идеологии, раси и религии”.
Треньорът говори и за атмосферата в испанския лагер: “Исках хора, които не позволяват его, битки. Ако има избор между добър играч, който е добър човек, и такъв, който не е, нямам съмнения. Младите “пият” от опита на ветераните, ветераните от жизнеността на младите. Ветераните имат отговорност за поведението. Имам отношения с доста от играчите ни от дълго време, много преди да стигнат до първия отбор. Това е група, в която няма егоизъм. Човешките отношения са това, което ти дава сила. Винаги съм се отнасял към отбора като семейство, а след това видях, че играчите го правят”.
Де Ла Фуенте призна, че се е молил контузията на Ламин Ямал да не е сериозна и се е притеснявал той да не пропусне Световното: “Подобрява се бързо, по-рано от предварителните прогнози. Мисля, че ще може да играе в първия мач, но това не означава, че ще играе. Ще преценим дали трябва да играе малко или да изчакаме за втория мач”.
“Ламин е роден за това. Той е смел характер. Вероятно напрежението щеше да ние е в повече, но тези момчета са специални. Защото трябва да си добър футболист, но и хиляди други неща. Ламин беше на 16 на Европейското, сега е на 18, трябва да се справя с брутално напрежение от медиите и прави толкова малко грешки. Една грешка и фокусът е върху това, не е честно. Това са часове, дни, работа с физиотерапевти, диетолози, психолози, треньори. Футболистите са хора с огромни качества, толкова интелигентни. Има гении и има такива, които са докоснати от Господ. Ламин, Меси…”, допълва той.
Дали Ламин Ямал е наследникът на Меси: “Това са големи думи. Меси беше, е и винаги ще бъде… той е футболът”.
На въпрос кой о е най-добрият футболист, който е виждал, Де Ла Фуенте отговаря: “Винаги съм харесвал Йохан Кройф. А да бъдеш на терена с Диего Марадона беше: Какво е това? Лудост. Но това бяха други времена. Хората не могат да си представят какво беше. Беше жестоко, играчите бяха преследвани. Но признавам, че Меси, Кристиано Роналдо са невероятни. Не казвам, че сега е по-лесно, но нещата се промениха, терените са различни, навиците, екипировката. Кройф и сега щеше да е Кройф, впечатляващ. Дали може да играе в днешно време? Да. Дали тези играчи можеше да играят тогава? Не”.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago