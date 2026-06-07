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София беше домакин на първия в България турнир по адаптирано плуване в олимпийски 50-метров басейн

  • 7 юни 2026 | 11:05
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София беше домакин на първия в България турнир по адаптирано плуване в олимпийски 50-метров басейн

На 6 юни 2026 г. в плувния комплекс на Техническия университет – София се проведе AllinPrix – I-ви турнир по адаптирано плуване на 50-метров басейн с международно участие. Събитието е първото по рода си в България, което предостави възможност на деца и младежи с интелектуални и физически увреждания да се състезават в условията на олимпийски басейн и по програма, близка до стандартите на официалните плувни състезания.

Турнирът събра близо 100 участници от България, Сърбия и Република Северна Македония. Освен български клубове и организации, работещи в областта на адаптирания спорт, участие взеха и международни отбори от Белград, Пирот и Скопие, което превърна събитието в платформа за спортен обмен, сътрудничество и развитие на приобщаващите спортни практики в региона.

Официалното откриване беше извършено от г-н Петко Горанов – кмет на Столична община, район „Студентски“. Сред официалните гости бяха представители на Техническия университет – София, а по повод турнира беше получен и поздравителен адрес от министъра на младежта и спорта г-н Енчо Кирязов.

Основната цел на AllinPrix е да покаже, че децата и младежите със специални потребности могат да постигат високи спортни резултати, когато получат качествена подготовка, подходяща среда и възможност за изява. Турнирът демонстрира не само уменията и постоянството на състезателите, но и професионалната работа на техните треньори, специалисти и семейства.

По време на състезанието участниците се съревноваваха в дисциплините свободен стил, гръб, бруст, бътерфлай и съчетано плуване на дистанции от 50, 100 и 200 метра. Проведени бяха и щафетни стартове, които насърчиха работата в екип, взаимната подкрепа и спортния дух.

Събитието потвърди, че адаптираното плуване в България се развива устойчиво и че съществува сериозен потенциал за организиране на състезания на високо спортно ниво. Освен състезателния елемент, денят беше изпълнен с положителни емоции, нови приятелства и силни примери за приобщаване чрез спорт.

Организатор на турнира е СК „БГ и спорт за всички“, със съорганизатори Техническия университет – София и Столична община – район „Студентски“. Събитието беше реализирано с подкрепата на Фондация „Воден път“, СК СОП Спорт Самбо за развитие, МБЕ България, доброволци, партньори и съмишленици, които споделят каузата за равен достъп до спорт и активен живот.

Организаторите изразяват своята благодарност към всички участници, треньори, родители, институции и партньори, които допринесоха за успешното провеждане на първото издание на AllinPrix и заявяват амбицията си турнирът да се превърне в устойчива международна спортна инициатива в календара на адаптираното плуване.

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