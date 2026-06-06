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Обявиха кога ще теглят жребия за новия сезон в efbet Лига

  • 6 юни 2026 | 12:31
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Обявиха кога ще теглят жребия за новия сезон в efbet Лига

От БФС обявиха кога ще се тегли жребият за новия сезон в efbet Лига. Това ще се случи в понеделник (8 юни) от 19:00 часа. Тогава ще бъде определена програмата за новата кампания, като представители на клубовете ще присъстват на събитието.

Ето какво пишат от БФС:

Българският футболен съюз кани представителите на медиите на официалната церемония по изтеглянето на жребия за сезон 2026/2027 в efbet Лига. Тя ще се проведе на 8 юни (понеделник) от 19:00 ч. в хотел „Милениум“ в София, зала „Шекспир“ на четвъртия етаж.

По време на церемонията ще бъде определена програмата за новия шампионатен сезон в елита на българския футбол, като представители на клубовете и футболната общественост ще присъстват на официалното събитие.

Жребият ще бъде генериран посредством специализирания софтуер на американската компания лидер на пазара GotSport.

Генерален партньор на вечерта ще бъде efbet, а церемонията ще бъде излъчена на живо в ефира на Diema sport.

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