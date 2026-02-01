Камила Валиева се завърна на леда след 4-годишно наказание заради допинг

Руската фигуристка Камила Валиева се завърна в състезанията след наказанието за допинг, като направи четворен скок близо четири години след като споровете около положителния ѝ тест засенчиха Олимпийските игри в Пекин 2022.

19-годишната Валиева се състезаваше на четвъртфиналите на руското първенство по скокове в Москва. Тя започна с четворен тулуп под овациите на публиката и се класира за полуфиналите в неделя, а освен и зае шесто място в дисциплината „дуети“. Събитието, излъчвано по националната телевизия, не беше типично състезание по фигурно пързаляне, тъй като се дават точки само за скокове.

„Искам да изкажа огромна благодарност на всички фенове и зрители, които ме подкрепяха и вярваха в мен. Най-накрая съм тук. Чувството е невероятно, мисля, че това е най-хубавото нещо, което ми се е случвало. Обичам този спорт и съм толкова щастлива, че съм тук“, каза Валиева.

Рускинята не успя да се класира за Олимпийските игри в Милано-Кортина, където друга руска фигуристка Аделия Петросян е претендентка за златния медал при жените като неутрален спортист.

Тогава на 15 години Валиева беше в центъра на съдебна битка по време на Олимпийските игри в Пекин 2022, когато проба, която тя даде два месеца по-рано, даде положителен тест за забраненото вещество триметазидин. Разкритието дойде, след като Валиева спечели отборното злато с други руски фигуристки. По-късно тя беше дисквалифицирана. Рускинята беше претендентка за златния медал при жените, но се класира на четвърто място и беше критикувана край пързалката от треньорката си Етери Тутберидзе, пише АП.

Валиева в крайна сметка изтърпя санкцията, която изтече през декември, въпреки дългогодишните съдебни усилия за обжалването й, включително във Върховния съд на Швейцария миналата година. След Олимпийските игри през 2022-а правилата бяха променени, за да се увеличи минималната възраст за фигуристите до 17 години за Милано-Кортина.

В събота на леда се завърна и Александра Игнатова, която спечели сребърен медал в Пекин 2022 под моминското си име Александра Трусова. Тя се състезаваше за първи път от раждането на сина си миналата година и не стигна до полуфиналите.