Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Камила Валиева се завърна на леда след 4-годишно наказание заради допинг

Камила Валиева се завърна на леда след 4-годишно наказание заради допинг

  • 1 фев 2026 | 11:47
  • 331
  • 1
Камила Валиева се завърна на леда след 4-годишно наказание заради допинг

Руската фигуристка Камила Валиева се завърна в състезанията след наказанието за допинг, като направи четворен скок близо четири години след като споровете около положителния ѝ тест засенчиха Олимпийските игри в Пекин 2022.

19-годишната Валиева се състезаваше на четвъртфиналите на руското първенство по скокове в Москва. Тя започна с четворен тулуп под овациите на публиката и се класира за полуфиналите в неделя, а освен и зае шесто място в дисциплината „дуети“. Събитието, излъчвано по националната телевизия, не беше типично състезание по фигурно пързаляне, тъй като се дават точки само за скокове.

„Искам да изкажа огромна благодарност на всички фенове и зрители, които ме подкрепяха и вярваха в мен. Най-накрая съм тук. Чувството е невероятно, мисля, че това е най-хубавото нещо, което ми се е случвало. Обичам този спорт и съм толкова щастлива, че съм тук“, каза Валиева.

Рускинята не успя да се класира за Олимпийските игри в Милано-Кортина, където друга руска фигуристка Аделия Петросян е претендентка за златния медал при жените като неутрален спортист.

Тогава на 15 години Валиева беше в центъра на съдебна битка по време на Олимпийските игри в Пекин 2022, когато проба, която тя даде два месеца по-рано, даде положителен тест за забраненото вещество триметазидин. Разкритието дойде, след като Валиева спечели отборното злато с други руски фигуристки. По-късно тя беше дисквалифицирана. Рускинята беше претендентка за златния медал при жените, но се класира на четвърто място и беше критикувана край пързалката от треньорката си Етери Тутберидзе, пише АП.

Валиева в крайна сметка изтърпя санкцията, която изтече през декември, въпреки дългогодишните съдебни усилия за обжалването й, включително във Върховния съд на Швейцария миналата година. След Олимпийските игри през 2022-а правилата бяха променени, за да се увеличи минималната възраст за фигуристите до 17 години за Милано-Кортина.

В събота на леда се завърна и Александра Игнатова, която спечели сребърен медал в Пекин 2022 под моминското си име Александра Трусова. Тя се състезаваше за първи път от раждането на сина си миналата година и не стигна до полуфиналите.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Контузия извади Крис Летанг от отбора на Питсбърг Пенгуинс за 4 седмици

Контузия извади Крис Летанг от отбора на Питсбърг Пенгуинс за 4 седмици

  • 31 яну 2026 | 20:02
  • 509
  • 0
Влади Зографски влезе в топ 10 във Вилинген

Влади Зографски влезе в топ 10 във Вилинген

  • 31 яну 2026 | 19:28
  • 2882
  • 1
Пинейро не знае химна на Бразилия, но обича дома си в ... Милано

Пинейро не знае химна на Бразилия, но обича дома си в ... Милано

  • 31 яну 2026 | 17:27
  • 808
  • 0
Малена Замфирова девета в Рогла

Малена Замфирова девета в Рогла

  • 31 яну 2026 | 15:27
  • 790
  • 2
Ковънтри похвали организаторите на Милано - Кортина

Ковънтри похвали организаторите на Милано - Кортина

  • 31 яну 2026 | 15:21
  • 541
  • 0
Купа „Боби Мавриков“ събра в Банско над 210 деца

Купа „Боби Мавриков“ събра в Банско над 210 деца

  • 31 яну 2026 | 14:39
  • 890
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Финал на Australian Open: Алкарас спечели третия сет срещу Джокович

Финал на Australian Open: Алкарас спечели третия сет срещу Джокович

  • 1 фев 2026 | 11:50
  • 20736
  • 58
Дежа вю в Манчестър Юнайтед

Дежа вю в Манчестър Юнайтед

  • 1 фев 2026 | 09:15
  • 23261
  • 2
Александър Волкановски остана на върха с втори успех над Диегo Лопес

Александър Волкановски остана на върха с втори успех над Диегo Лопес

  • 1 фев 2026 | 07:08
  • 12017
  • 1
Ливърпул преговаря за нидерландски национал

Ливърпул преговаря за нидерландски национал

  • 1 фев 2026 | 10:21
  • 5803
  • 2
Реал Мадрид не може да си позволи издънка срещу коварен съперник

Реал Мадрид не може да си позволи издънка срещу коварен съперник

  • 1 фев 2026 | 06:00
  • 8592
  • 6
Тотнъм ще опита да удари по шампионските амбиции на Манчестър Сити

Тотнъм ще опита да удари по шампионските амбиции на Манчестър Сити

  • 1 фев 2026 | 06:35
  • 4851
  • 2