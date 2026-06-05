Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Йоана Константинова отпадна на четвъртфиналите на двойки в Кайзери

Йоана Константинова отпадна на четвъртфиналите на двойки в Кайзери

  • 5 юни 2026 | 17:17
  • 297
  • 0
Йоана Константинова отпадна на четвъртфиналите на двойки в Кайзери

Йоана Константинова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка и партньорката ѝ Дениз Дилек (Турция) загубиха от Ксения Смирнова (Русия) и Анастасия Кримкова (Казахстан) с 6:3, 5:7, 6-10 за час и 25 минути на корта.

Константинова и Дилек поведоха с 5:0 в първия сет, преди три поредни гейма за съперничките им, но в крайна сметка успяха да поведат в общия резултат след нов брейк. Във втората част казахстанките осъществиха ключов пробив в 11-ия гейм, с който си дадоха шанс да сервират за равенство в сетовете и успяха.

Така двубоят трябваше да се реши в шампионски тайбрек до 10 точки, който вървеше равностойно до 5:5, след което Смирнова и Кримкова бяха по-добри и си осигуриха място в полуфиналите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Лидия Енчева победи Юлия Стаматова в Сърбия

Лидия Енчева победи Юлия Стаматова в Сърбия

  • 5 юни 2026 | 15:26
  • 640
  • 0
Александър Донски с първи полуфинал на сингъл на "Чаланджър" турнир

Александър Донски с първи полуфинал на сингъл на "Чаланджър" турнир

  • 5 юни 2026 | 15:10
  • 800
  • 0
Григор Димитров получи "уайлд кард" за АТР турнир

Григор Димитров получи "уайлд кард" за АТР турнир

  • 5 юни 2026 | 15:02
  • 2028
  • 0
Серина Уилямс обяви втори турнир, на който ще участва

Серина Уилямс обяви втори турнир, на който ще участва

  • 5 юни 2026 | 14:37
  • 736
  • 0
Полуфиналист от "Ролан Гарос" за аутистичния си брат: Той ме вдъхновява

Полуфиналист от "Ролан Гарос" за аутистичния си брат: Той ме вдъхновява

  • 5 юни 2026 | 12:44
  • 1724
  • 0
Българин стои зад сензацията на "Ролан Гарос" Мая Хвалинска

Българин стои зад сензацията на "Ролан Гарос" Мая Хвалинска

  • 5 юни 2026 | 11:21
  • 6185
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Разкриха трансферната сума на първото ново попълнение на Левски

Разкриха трансферната сума на първото ново попълнение на Левски

  • 5 юни 2026 | 15:16
  • 17325
  • 74
На живо Ботевград: Следете със Sportal.bg всичко най-интересно преди решаващия сблъсък за титлата

На живо Ботевград: Следете със Sportal.bg всичко най-интересно преди решаващия сблъсък за титлата

  • 5 юни 2026 | 17:30
  • 1409
  • 0
Тест за България в Молдова - "лъвовете" ще си настройват мерника

Тест за България в Молдова - "лъвовете" ще си настройват мерника

  • 5 юни 2026 | 07:35
  • 21218
  • 83
Никола Цолов спечели своята група, но ще стартира втори в Монако

Никола Цолов спечели своята група, но ще стартира втори в Монако

  • 5 юни 2026 | 17:12
  • 4592
  • 0
Цървена Звезда вади 2,5 млн за Балов!

Цървена Звезда вади 2,5 млн за Балов!

  • 5 юни 2026 | 07:46
  • 19970
  • 51
Медиите в Португалия тръбят: Защитник пристигна за подпис с Левски

Медиите в Португалия тръбят: Защитник пристигна за подпис с Левски

  • 5 юни 2026 | 10:49
  • 18073
  • 19