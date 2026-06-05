Александър Донски с първи полуфинал на сингъл на "Чаланджър" турнир

Националът на България за купа „Дейвис“ Александър Донски достигна за първи път в кариерата си до полуфинал на сингъл на турнирите по тенис от сериите "Чалънджър".

27-годишният българин, който премина през пресявките, победи след обрат 21-годишният квалификант Тунджай Дуран (Турция) с 4:6, 7:6(6), 6:2 за два часа и 27 минути на надпреварата на твърда настилка „Чалънджър 50“ в Сентурион (Република Южна Африка) с награден фонд 63 хиляди долара.

Донски загуби първия сет, след като допусна пробив в седмия гейм. Във втората част той преодоля пасив от 3:5, след което в тайбрека изостана с 1:3. Българинът направи пет поредни точки за 6:3, но след това допусна изравняване при 6:6. С нови две успешни разигравания за 8:6 Донски успя да затвори втората част и да изравни резултата. В решителната трета част той доминираше изцяло, взе аванс от 5:1 след два пробива и без проблеми стигна до крайния успех.

Така той заработи 3145 долара и 17 точки за световната ранглиста, в която заема 687-ото място. Следващият му съперник ще бъде представителя на домакините Хололвам Монци, който е 1340-и в света.

Александър Донски участва и в надпреварата на двойки заедно с Алек Бекли (Република Южна Африка), но двамата отпаднаха в първия кръг.

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