Полуфиналист от "Ролан Гарос" за аутистичния си брат: Той ме вдъхновява

Преди дуела си с Александър Зверев (29 г., 3 ATP) на полуфиналите на Ролан Гарос, Якуб Меншик (20 г., 27 ATP) говори за семейството си, за брат си, който е диагностициран с разстройство от аутистичния спектър, и разкри как той го вдъхновява.

Якуб Меншик се класира за първия си полуфинал от Голям шлем в кариерата. Чехът ще има много трудна задача, като ще се изправи срещу Александър Зверев, най-високо класирания тенисист, останал в надпреварата на Ролан Гарос.

Възползвайки се от продължителния престой на Меншик в Париж, ATP направи интервю с него, като основната тема беше семейството му. Чехът има брат, Лукас, който е диагностициран с разстройство от аутистичния спектър, и той описа връзката си с него.

„За мен винаги е било така. Брат ми е по-голям, така че когато се родих, той вече беше тук. Така че за мен това беше нещо нормално. Не беше като да се е променило нещо и той да е започнал да бъде такъв. Не си спомням много от детството. Но, разбира се, когато бяхме деца, прекарвахме много време заедно. Не искам да казвам, че беше „обичайно“, но за мен беше нормално“, каза Меншик, цитиран от atptour.com.

„Не мисля, че това е променило живота ми по някакъв конкретен начин. Разбира се, когато виждам други братя, в нашия случай, ние сме малко по-различни. Но мисля, че любовта, която си показваме взаимно, любовта, която изпитваме един към друг, и ентусиазмът, с който се срещаме всеки път след дълъг период, са най-важните неща“, добави той.

През последните години кариерата на Меншик набра скорост и той играе на различни турнири, опитвайки се да постигне целите си. Това означава, че вече няма толкова много време да прекарва с Лукас, но когато се прибере у дома, в родния си град Простейов, той се опитва да се възползва от тези моменти.

„Трудно ми е да обясня ситуацията му, но не мисля, че той наистина разбира, че може би съм малко „известен“ или че се справям доста добре в тениса“, каза Меншик. „Той знае само какво е тенис и че аз го играя, и това е всичко. Но когато съм на турнир и родителите ми ме гледат по телевизията, той също гледа и ме насърчава, което, разбира се, е прекрасно.“

Меншик имаше възможност да посети училището JISTOTA в Простейов, център за специални образователни нужди, където Лукас беше сред 76-те ученици. Този момент вдъхнови тенисиста, който тогава беше на 19 години.

„Когато бях на посещение, останах само два часа и това ми беше достатъчно, защото изпитах силна емоция към всички деца там. И към всички учители и педагози, които са до тях и им помагат да постигнат и те целите си, както аз постигам моите в тениса“, разкри Меншик.

„Това е много вдъхновяващо и наистина добро нещо. Разбира се, не само аз, но всеки по света, който би видял тези неща, би започнал да разбира истинските ценности на живота“, заключи той.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago