Стоян Кубатов и Дейвид Димитров с титли от рейтинговия турнир в Монголия

Стоян Кубатов и Дейвид Димитров спечелиха титли на рейтинговия турнир в Монголия.

Кубатов се наложи с технически туш 10:1 над китаеца Амугуленг Бай във финала при 77-килограмовите на класическия стил.

Преди това петият от световното през 2023-а постигна две победи.

В оспорван български финал при 82-килограмовите Дейвид Димитров се наложи над Айк Айк Мнацаканян с 5:5.

Преди това и двамата записаха по 3 победи.

В петък надпреварата продължава без българско участие.

В неделя на тепиха излизат Биляна Дудова (62) и Магомед Рамазанов (86).

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