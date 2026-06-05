Стоян Кубатов и Дейвид Димитров с титли от рейтинговия турнир в Монголия

Стоян Кубатов и Дейвид Димитров спечелиха титли на рейтинговия турнир в Монголия.
Кубатов се наложи с технически туш 10:1 над китаеца Амугуленг Бай във финала при 77-килограмовите на класическия стил.
Преди това петият от световното през 2023-а постигна две победи.
В оспорван български финал при 82-килограмовите Дейвид Димитров се наложи над Айк Айк Мнацаканян с 5:5.
Преди това и двамата записаха по 3 победи.
В петък надпреварата продължава без българско участие.
В неделя на тепиха излизат Биляна Дудова (62) и Магомед Рамазанов (86).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google