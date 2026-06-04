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Франция трябва да стигне до полуфиналите на Световното, за да няма финансови загуби

  • 4 юни 2026 | 13:23
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Франция трябва да стигне до полуфиналите на Световното, за да няма финансови загуби

Президентът на Френската футболна федерация Филип Диало заяви, че националният отбор трябва да стигне много далеч на Световното първенство в Северна Америка, за да не е на загуба и да си избие разходите по участието. Финансовите проблеми на федерацията доведоха до търкания между ръководството и играчите дни преди началото на Мондиала. Един от поводите бе намаляването на бонусите за постигнати резултати. Друг бе билетите, които играчите ще получат на разположение за роднини и близки.

“Трябва да стигнем много далеч в турнира, за да балансираме финансите. Не говоря да изкараме пари, а просто да не сме на загуба”, заяви Диало пред “Екип”. Попитан дали това означава достигане до полуфиналите, той отговори: “Най-малко, дори повече…”

Франция е един от фаворитите на предстоящия Мондиал. “Петлите” станаха шампиони през 2018 г. и играха финал преди четири години. С увеличаването на отборите участници Световното първенство ще е по-дълго от предишни издания, което означава по-големи разходи. Наградният фонд е увеличен с 15 процента, но според Диало това не отразява стойността на отборите.

Диало коментира и разногласията относно бонусите на играчите: “Направих им предложение. Няма да говоря за конкретните параметри. Сега те го обсъждат и очаквам тяхната контра оферта”. Той е оптимист, че ще се стигне до споразумение, като е сложил 10 юни като дата, на която трябва да има договора.

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