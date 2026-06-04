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Мачове на Световното може да се играят повече от 3 часа

  • 4 юни 2026 | 12:36
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Мачове на Световното може да се играят повече от 3 часа

Мачовете на Световното първенство, които се провеждат в Съединените щати, могат да включват дълги забавяния при лоши метеорологични условия. Според националните протоколи при бури, когато има спортно събитие на стадион, то трябва веднага да бъде спряно при наличието на светкавица или поява на електрически разряд в радиус от 8 мили около съоръжението. Играчите трябва да бъдат изведени от терена и да се приберат в съблекалните, а феновете да бъдат заведени в безопасни зони на стадиона.

След като е оставено наличието на светкавица, стартира отброяването на 30 минути. Ако в това време няма нова поява на електрически разряд, мачът се подновява. Ако има нова светкавица, броенето започва от нула. Това може да доведе до забавяне на сериозно забавяне на двубоите на Мондиала, като някои мачове може да продължат над 3 часа. Подобни случаи имаше на Световното клубно първенство, което се проведе миналото лято в САЩ. На мача между Челси и Бенфика забавянето бе повече от два часа и срещата продължи 4 часа и 38 минути.

В правилника на ФИФА няма точни инструкции колко дълго трябва да е едно забавяне, за бъде прекратен един мач, като от Световната футболна федерация ще преценяват отделно за всеки двубой. Отлагане на двубой обаче ще създаде организационни проблеми.

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Снимки: Imago

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