Албумът за Мондиал 2026 с над 100 отсъстващи футболисти

  • 2 юни 2026 | 20:25
В официалния албум за стикери за световното първенство, което започва след десет дни, има над сто футболисти, които ще липсват на финалите. Това показва анализ на "О Глобо". Проучване на бразилското издание сочи, че в колекционерската вещ има 118 играчи, които отсъстват от съставите на Мондиал 2026 - това е 86,3% от целия албум.

Само девет от отборите са улучени на 100% - Босна, Нова Зеландия, Конго ДР, Кюрасао, Португалия, Швейцария, Колумбия, Панама и Турция. Най-много грешки има при тима на Гана - осем футболисти, които няма да участват на световното.

Припомня се, че футболната реликва беше издадена в края на април, като за първи път такава излиза за първенството в Мексико през 1970 г. В България албумът дебютира преди прочутото американско лято през 1994 г. Изданието за Мондиала в САЩ, Мексико и Канада е най-голямото досега - включва 980 стикера на 112 страници.

Сред по-известните, които са включени в албума, но ще пропуснат световния шампионат са французите Едуардо Камавинга, Кингсли Коман и Юго Екитике, бразилците Жоао Педро, Милитао и Естевао, германците Марк-Андре тер Стеген, Серж Гнабри и Максимилиан Мителщет, англичаните Трент Александър-Арнолд, Коул Палмър и Фил Фоудън, испанците Робин Льо Норман, Алваро Мората, Даниел Карвахал и Дийн Хаусен, и др.

Поради по-ранното изготвяне на съдържанието спрямо финалните състави на треньорите се е случвало да има подобни грешки и преди: Наско Сираков (1986), Салваторе Скилачи (1990), Рууд Гулит (1994), Андрей Канчелскис (1994), Николай Тодоров (1994), Ромарио (1998), Пеп Гуардиола (1998), Йордан Лечков (1998), Сантяго Канисарес (2002), Деметрио Албертини (2002), Кристиан Виери (2006), Хавиер Санети (2010) и т.н.

Бившият вратар на Левски, ЦСКА и Локомотив (София) Димитър Попов може би е единственият с място в два албума, без да е бил в състава за съответните турнири - 1994 и 1998 г.

