57 играчи от Серия "А" на Мондиал 2026, няма много общо със славното минало на калчото

Вече са ясни съставите на всички финалисти на Мондиал 2026, който стартира на 11 юни. Както е известно, Италия пропуска за трети пореден път най-големия футболен форум, като Апенините ще бъдат представени на световното единствено от играчите, подвизаващите си в Серия "А" и Серия "Б" – 61 на брой. Действащите в италианския елит са точно 57: десетима от Милан, шестима от Интер и Рома, петима от Ювентус и Аталанта, четирима от Наполи и т.н.

Бързия преглед назад във времето показва изоставането в класата от страна на калчото - на Мондиал'98 например някои от мегазвездите бяха водещи фигури именно в Серия "А": Роналдо (Интер), Зинедин Зидан (Ювентус), Габриел Батистута (Фиорентина), Иван Саморано (Интер), Едгар Давидс (Ювентус), Марсел Десаи (Милан), Лилиан Тюрам (Парма), Ернан Креспо (Парма), Оливер Бирхоф (Удинезе), Синиша Михайлович (Сампдория), Звонимир Бобан (Милан) и др.

Играещите в Италия футболисти на Мондиал 2026:



Алжир: Рафик Белгали (Верона)

Аржентина: Нико Пас (Комо), Лаутаро Мартинес (Интер)

Австралия: Алесандро Чиркати (Парма)

Австрия: Михаел Свобода (Венеция)

Белгия: Кони Де Винтер (Милан), Кевин Де Бройне (Наполи), Шарле Де Кетеларе (Аталанта), Ромелу Лукаку (Наполи), Алексис Салемакерс (Милан)

Босна и Херцеговина: Сеад Коласинак (Аталанта), Тарик Мухаремович (Сасуоло), Денис Хаджикадунич (Сампдория)

Бразилия: Бремер (Ювентус), Уесли (Рома)

Канада: Исмаел Коне (Сасуоло), Джонатан Дейвид (Ювентус)

Колумбия: Джери Мина (Каляри), Йон Лукуми (Болоня)

Кот д'Ивоар: Одилон Косуну (Аталанта), Еван Ндика (Рома)

Хърватия: Марин Понграчич (Фиорентина), Лука Модрич (Милан), Марио Пашалич (Аталанта), Никола Влашич (Торино), Мартин Батурина (Комо), Петър Сушич (Интер), Никола Моро (Болоня)

Еквадор: Первис Еступинян (Милан), Джон Йебоа (Венеция)

Франция: Майк Менян (Милан), Ману Коне (Рома), Адриен Рабио (Милан), Маркус Тюрам (Интер)

Гана: Камалдин Сулемана (Аталанта)

Япония: Зион Сузуки (Парма)

Мароко: Нийл Ел Айнауи (Рома)

Мексико: Йохан Васкес (Дженоа), Сантиаго Хименес (Милан)

Норвегия: Маркус Педерсен (Торино), Торбьорн Хегем (Болоня), Кристиан Торствед (Сасуоло), Мортен Торсби (Кремонезе)

Парагвай: Антонио Санабрия (Кремонезе)

Португалия: Франсиско Консейсао (Ювентус), Рафаел Леао (Милан)

Шотландия: Люис Фъргюсън (Болоня), Скот Мактоминей (Наполи), Че Адамс (Торино)

Сенегал: Асане Диао (Комо)

САЩ: Уестън Маккени (Ювентус), Кристиан Пулишич (Милан)

Швейцария: Мануел Аканджи (Интер), Ремо Фройлер (Болоня), Ардон Яшари (Милан), Мишел Ебишер (Пиза)

Турция: Мехмет Зеки Челик (Рома), Хакан Чалханоолу (Интер), Кенан Йълдъз (Ювентус)

Уругвай: Матиас Оливейра (Наполи)

Узбекистан: Елдор Шомуродов (Рома)

