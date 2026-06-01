Кхалил Милър пред Sportal.bg: Петият мач ще бъде зверска битка, всичко е любов, когато феновете дойдат

  • 1 юни 2026 | 22:27
Един от ключовите играчи на Локомотив Пловдив - центърът Кхалил Милър, коментира пред Sportal.bg победата в мач номер 4 от финалната плейофна серия от Sesame НБЛ, която позволи на тима да си заслужи пети мач с Балкан, който ще определи шампиона. Милър показа и подарък, който е получил от фен.

- Първо искам да видя какво е това в ръката ти.

- Това е пловдивски ключодържател.

- Може ли да го покажеш на камерата. Нещо от някой фен?

- Да, един фен ми го даде.

- Първо, какво искаш да кажеш на феновете?

- Обичам те. Всичко е любов, когато феновете дойдат, всичко е любов. Оценявам феновете. Всеки път, когато те носят енергия, го оценявам.

- Поздравления за победата. Как се чувстваш сега и какво очакваш от мач номер 5?

- Чувството е хубаво и знаем, че петият мач ще бъде зверска битка. Със сигурност ще бъде битка.

Снимки: Sportal.bg

