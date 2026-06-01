  • 1 юни 2026 | 18:20
  • 302
  • 0
ФК Лато и сборният отбор на домакините от Свищов са победителите в турнира "За купата на кмета"

ФК Лато и сборният отбор на домакините от Свищов са победителите в двете възрастови групи в детския футболен турнир "За купата на кмета". Състезанието традиционно се организира в дунавския град навръх Деня на детето и има за цел да стимулира развитието на малките футболни таланти от региона.

Надпреварата се проведе в рамките на един ден и в нея се включиха общо 14 отбора с деца от две възрастови групи.

При по-малките от набор 2018 г. участваха осем отбора: Фортуна (Плевен), Лудогорски таланти (Разград), Левски и Локомотив от Русе, ОФК Павликени, Росица (Поликраище), Лато (Свищов), както и домакините от Академик (Свищов).

В другата възрастова група - за деца, родени 2016 г., сили премериха шест отбора. Това са Ботев и Локомотив от Русе, Гигант (Белене), Спартак (Плевен), Павликени и домакините от Свищов.

Отборът на Лато (Свищов) безапелационно грабна шампионската титла и купата за първо място във възрастовата група за деца родени 2018 г. На второ място се класира отборът от Павликени, а бронзовите медали отидоха при Лудогорските таланти от Разград.

Купата на кмета при по-големите футболни таланти от набор 2016 г. също остана в Свищов. Шампионската титла извоюва сборният отбор на домакините от Общинския футболен клуб (ОФК) Академик и Футболен клуб (ФК) Лато. Второто място е за отбора от Павликени, а третото място си поделиха, с равен брой точки, отборите на Спартак (Плевен) и Локомотив (Русе).

