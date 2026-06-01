Открита тренировка на националите по волейбол
Синът на Анчелоти пое отбор от Шампионската лига

  • 1 юни 2026 | 14:04
Синът на Карло Анчелоти - Давиде Анчелоти, беше обявен за старши треньор на Лил. Контрактът му е за два сезона. Той наследява мястото от Бруно Женесио, който е искан от Марсилия.

“Песовете” завършиха трети в Лига 1, с което си заслужиха участие в Шампионската лига.

Тиаго Мота беше сред спряганите за поеме Лил, но в крайна сметка тази чест се падна на Анчелоти-младши.

Първо Давиде се присъедини към щаба на баща си по време на престоя му в ПСЖ като кондиционен треньор. По-късно той стана негов помощник в периодите му в Евертън (2019–2020) и по време на втория му престой начело на Реал Мадрид (2021–2025). След това 36-годишният специалист пое Ботафого, но там не успя да впечатли.

