Синът на Анчелоти пое отбор от Шампионската лига

Синът на Карло Анчелоти - Давиде Анчелоти, беше обявен за старши треньор на Лил. Контрактът му е за два сезона. Той наследява мястото от Бруно Женесио, който е искан от Марсилия.

« Il y a au LOSC des valeurs claires, une identité claire, de l’exigence, du travail. Je pense représenter ça. »



Les premiers mots, en français, de votre nouvel entraîneur, Davide Ancelotti 🫡🎙️



“Песовете” завършиха трети в Лига 1, с което си заслужиха участие в Шампионската лига.

Тиаго Мота беше сред спряганите за поеме Лил, но в крайна сметка тази чест се падна на Анчелоти-младши.

Първо Давиде се присъедини към щаба на баща си по време на престоя му в ПСЖ като кондиционен треньор. По-късно той стана негов помощник в периодите му в Евертън (2019–2020) и по време на втория му престой начело на Реал Мадрид (2021–2025). След това 36-годишният специалист пое Ботафого, но там не успя да впечатли.

