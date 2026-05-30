Оспорвани срещи белязаха шампионата по бокс за Ученици в Плевен

С равностойни и вълнуващи двубои завърши Държавният личен шампионат по бокс за ученици в Плевен. Близо 220 таланти от 48 клуба от цялата страна взеха участие на първенството. До златни медали достигнаха 16 от отборите, като пет от тях излъчиха по двама шампиони.

ДЛШ в Плевен бе наблюдаван и от треньорите на националните отбори при подрастващите. Те останаха доволни от видяното и набелязаха следващите момчета, които да пробият до представителните състави на България в по-малките възрастови групи.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google