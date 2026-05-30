  1. Sportal.bg
  2. Ком (Берковица)
  Ком (Берковица) с най-добро класиране в последните 15 години

Ком (Берковица) с най-добро класиране в последните 15 години

Ком (Берковица) завърши на 3 място в крайното класиране в Северозападната Трета лига за сезон 2025/2026. Това е най-доброто класиране за тима в последните 15 години, сочи статистическа справка.

Връщайки доста сезони назад, на полусезона на 2010/2011 тогавашният клуб Ком-Миньор (Берковица) е изваден от редиците на Западната „Б“ група. А през лятото на 2011 година е създаден нов клуб – ОФК Ком (Берковица). Още през сезон 2012/2013 тимът печели Областната група – Монтана, като финишира на първо място с 84 точки, на 10 пред преследвача Вихър (Николово).

Преди старта на сезон 2015/2016 обаче Ком (Берковица) се отказва от участие в Северозападната „В“ група, а причината за това е липата на финанси. През сезона отборът влиза в състава на Областната група на Монтана и завършва на 6 място.

