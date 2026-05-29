Синер: Не си спомням кога за последно съм се чувствал толкова зле!

Яник Синер претърпя тежко поражение от Хуан Мануел Серундоло, който го сломи след пет сета - 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1, във втория кръг на "Ролан Гарос". Първата ракета в света обясни причините за поражението си на пресконференцията след мача.

Италианският тенисист спечели първите два сета без особени проблеми. Синер поведе с 5:1 в третия сет, но започна да се движи по-бавно, което Серундоло използва и спечели четири поредни гейма. При резултат 5:5 световният номер едно поиска медицински таймаут, след което аржентинецът спечели следващите два гейма и намали на 2:1 сета. Аржентинският тенисист беше убедителен в следващите два сета и така стигна до паметен обрат и класиране за следващия кръг на надпреварата.

"Не се чувствах много добре на корта, но понякога се случват такива неща. Бях в добра позиция, но не можех да сервирам. Опитах, но... Не искам да омаловажавам успеха на Хуан Мануел. Поздравявам го, защото той игра много добре. Това е спортът", заяви Синер.

Какъв беше проблемът?

"Чувствах се замаян, енергията ми спадна. Опитах да сервирам, но нямах енергия. Пуснах четвъртия сет, за да запазя енергия за петия. Още когато се събудих сутринта, не се чувствах добре. Затова се опитвах да завършвам точките по възможно най-бързия начин. В началото играта ми беше на ниво, но след това се блъснах в стена. Това е", добави италианският тенисист.

The moment Jannik Sinner sit and stopped playing when he was serving for the match. pic.twitter.com/M2W0rghfh2 — José Morgado (@josemorgado) May 28, 2026

Кога се появи проблемът?

"В средата на третия сет, въпреки че играех добре. Не можех да намеря енергия. Изпаднах в трудна ситуация, но това е спортът. Беше горещо, но не толкова. Не е заради времето, а заради мен. Случва се", обясни Яник Синер

Болен ли бяхте?

"Трудно е да посоча една конкретна причина за състоянието ми. Има множество фактори, които се натрупаха. Напоследък изиграх много мачове и нямах достатъчно време за почивка. Не спах много добре и сутринта, когато се събудих не бях в кондиция. На турнирите от Големия шлем почти винаги има дни, в които не си на 100 процента. За мен днес (б.р. вчера) беше един от тези дни“.

Като в Шанхай, в Австралия?

"В Шанхай влажността беше много голяма, в Австралия беше горещо. Различно е, когато играеш на твърд корт, защото тогава жегата идва и от настилката. Днес беше топло, но това не е причината за състоянието ми. Просто, различен сценарий. Сега имам много време да се възстановя. Това ми е необходимо както физически, така и психически, за да продължа напред към "Уимбълдън".

"Както казах, пуснах четвъртия сет, за да се възстановя, в петия всичко е възможно. Бях в трудна позиция в четвъртия и петия сет. Нямах енергия. Не си спомням кога за последно съм се чувствал толкова зле. Но това е положението. Опитах да бъда там с това, което имам, и това беше максимумът днес. Жалко, защото играх добре първите два сета и част от третия. Но това е спортът. Опитвам се да гледам позитивно, играх добре на клей, спечелих три турнира. Чувствах се добре и когато дойдох тук. Но днес не беше писано. Много неща предизвикаха този проблем. Но ето, случва се. Сега ми трябва само време да осмисля какво се обърка. И какво можем да направим преди "Уимбълдън", защото след това идват важни турнири, Монреал, Синсинати и US Open", добави Синер.

Съжалявате ли, че играхте в толкова много турнири преди "Ролан Гарос"?

Не знам... Можех така или иначе да имам такъв ден. Спечелих три турнира на клей. Това е невероятен резултат, страхотна серия. Болезнено е, защото титлата на "Ролан Гарос" беше основната ми цел и това ранно отпадане не е нещо, на което се надявах. Но не знаем дали щеше да е различно, ако бях пропуснал Мадрид или Рим", допълни №1 в света-

