Иван Иванов: Детството свърши, време е за преход. Свещената трева ме амбицира!

  • 29 май 2026 | 11:55
Иван Иванов ще бъде част от тазгодишния "Уимбълдън" при мъжете. 17-годишният Иванов, който спечели миналогодишното издание на турнира при юношите и продължава да е №1 в световната ранглиста в тази възрастова категория, ще играе в първи кръг на квалификациите на 22 юни. Това ще бъде неговият дебют на турнир от "Големият шлем" при мъжете.

Предстоящото участие на "Уимбълдън" е поредното голямо предизвикателство за младия талант, след като тази година Иван доказа, че "МОЖЕШ" е отлична мотивация, записвайки първи победи при мъжете, първо участие в турнир от сериите "Чалънджър" и огромен скок в световната ранглиста при мъжете.

Предлагаме ви специално интервю, което Иван Иванов даде преди дебютното си участие на турнир от "Големият шлем" при мъжете.

- Какво означава за теб поканата да играеш на "Уимбълдън" вече при мъжете?

- Това е официалното признание, че детството свърши и е време за преход. Миналата година доказах, че мога да доминирам при юношите, но мъжкият тенис е съвсем друга вселена. Поканата да се изправя срещу най-добрите точно на свещената трева не ме плаши, тя ме амбицира.

- Какво е за теб лично "Уимбълдън"?

- "Уимбълдън" винаги ще бъде моето специално място - там, където написах първата голяма страница от историята си и където вдигнах титлата, без да загубя нито един сет. За мен това не е просто турнир, а съвършенство - от зелената трева до традициите. Да се завърна тук носи големи емоции, но на корта сантиментите остават на заден план.

- Готов ли си за новото предизвикателство?

- Напълно готов съм. В тениса няма време за чакане и тренировките в академията на Рафаел Надал ме научиха точно на това - да бъда гладен за победи във всеки един момент. Когато спечелиш два поредни турнира от "Големият шлем", напрежението и очакванията са огромни, но аз обичам предизвикателствата. Ще отида, ще се боря за всяка точка, ще дам всичко от себе си.

