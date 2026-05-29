Валерия Гърневска е полуфиналистка на ITF турнир в Румъния

Валерия Гърневска се класира за полуфиналите на сингъл при девойките на турнир от категория J100 на ITF в румънската столица Букурещ.

Поставената под №5 българка победи на четвъртфиналите с 6:4, 6:2 втората в схемата Маса Янкович (Сърбия). Това е трета поредна победа без загубен сет за Гърневска, която ще играе за място на финала срещу №8 Ана Йоана Варша (Румъния).

Калоян Шиков в тандем с Родион Четвериков (Украйна) при юношите и Брияна Иванова с Лидия Бренан (Ирландия) при девойките пък се класираха за полуфиналите на двойки.

