  • 29 май 2026 | 08:35
Валерия Гърневска е полуфиналистка на ITF турнир в Румъния

Валерия Гърневска се класира за полуфиналите на сингъл при девойките на турнир от категория J100 на ITF в румънската столица Букурещ.

Поставената под №5 българка победи на четвъртфиналите с 6:4, 6:2 втората в схемата Маса Янкович (Сърбия). Това е трета поредна победа без загубен сет за Гърневска, която ще играе за място на финала срещу №8 Ана Йоана Варша (Румъния).

Калоян Шиков в тандем с Родион Четвериков (Украйна) при юношите и Брияна Иванова с Лидия Бренан (Ирландия) при девойките пък се класираха за полуфиналите на двойки.

Ето какво се случи в Ден 5 на "Ролан Гарос"

Белгиец изхвърли Бен Шелтън от "Ролан Гарос"

Сабаленка с убедителна победа във втория кръг, Коко Гоф и Мадисън Кийс също продължават в Париж

Александър Донски отпадна на четвъртфиналите в ЮАР

Янаки Милев на полуфинал на двойки в Италия

Осака се справи с Векич, Йович отнесе Наваро

Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

Турицов си намери отбор в Грузия

От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

