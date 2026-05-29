Виктория Мбоко се класира за третия кръг в Париж след обрат

Канадската тенисистка Виктория Мбоко се класира за третия кръг на „Ролан Гарос“ след обрат с 5:7, 6:4, 6:2 срещу Катержина Синиакова (Чехия) в мач, продължил близо три часа.

19-годишната Мбоко, която е поставена под номер 9, преодоля сериозната съпротива на чехкинята, която има 12 победи срещу играчи от топ 10 на сингъл. Канадката призна след двубоя, че не е играла на най-високото си ниво, но се надява да използва обрата срещу Синиакова като катализатор за натрупване на увереност.

„Мисля, че се случва на всички. Не мисля, че всеки ден ще играя най-добрия си мач, но съм щастлива, че успях да се справя. Да, чувствам, че е важно да имаш възможност да се подобриш за следващия кръг. Просто съм много щастлива, че се преборих през трудните моменти в мача“, заяви Виктория Мбоко след срещата, цитирана от уебсайта на WTA.

В следващия кръг Мбоко ще се изправи срещу 19-ата в схемата Мадисън Кийс (САЩ), която победи Антония Ружич (Хърватия).

Във втората късна вечерна среща, Анастасия Потапова (Австрия) се наложи над Кейти Боултър (Великобритания) с 5:7, 6:4, 6:2 за малко над два часа на корта. Така в следващия кръг австрийката ще се изправи срещу четвъртата поставена Коко Гоф (САЩ).

