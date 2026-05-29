Александър Василев надигра втори поставен играч и е на 1/2-финал в Куршумлийска баня

Александър Василев се класира за полуфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишният българин, финалист от Откритото първенство на САЩ за юноши през миналата година, постигна втора поредна победа срещу поставен играч, надигравайки четвъртия в схемата Стефан Попович (Сърбия) с 6:4, 6:1 за час и 40 минути на корта.

След пробив на Попович, Василев изостана с 2:4 в първия сет, но впоследствие успя да спечели четири поредни гейма и да поведе в общия резултат. Във втората част българинът поведе с 4:0 и не даде повече шансове на сърбина да се върне в срещата.

Така негов опонент на полуфиналите ще бъде друг представител на домакините в лицето на Симеон Станкович.

По-късно днес Александър Василев ще играе полуфинал и в надпреварата на двойки, където си партнира със Стефан Попович. Двамата ще излязат срещу сърбите Владо Янкан и Новак Новакович.

