Белгиец изхвърли Бен Шелтън от "Ролан Гарос"

Изненадите в петия ден на турнира "Ролан Гарос" продължават една след друга, след като и петият в схемата Бен Шелтън напусна турнира. Американецът допусна поражение с 4:6, 5:7, 4:6 от белгиеца Рафаел Колиньон и няма да може да се възползва от отпадането на водача в световната ранглиста Яник Синер, който по-рано днес отстъпи в пет сета пред аржентинеца Хуан Мануел Серундоло.

Шелтън, който спечели една титла на клей през сезона в Мюнхен, остана далеч от най-добрите си представяния, въпреки че направи 10 аса в мача и завърши с общо 33 печеливши удара. Той обаче така и не реализира нито един пробив, тъй като не стигна до нито една възможност за такава.

За 24-годишния Колиньон това е първо достигане до третия кръг на "Ролан Гарос" и едва втори случай, в който той записва две победи в основната схема в рамките на един турнир от Големия шлем.

В следващия кръг белгиецът ще играе с победителя от мача между италианеца Матео Арналди и бившия финалист в Париж Стефанос Циципас от Гърция.

Четиринадесетият в схемата Лучано Дардери от Италия също се сбогува неочаквано рано с парижката публика. Той претърпя загуба от аржентинеца Франсиско Комесана с 6:7(5), 6:4, 4:6, 6:2, 4:6.

Дардери даде само четири точки за пробив на своя съперник, но Комесана реализира три от тях, което се оказа решаващо за успеха на аржентинеца, който започна седмицата като номер 102 в световната ранглиста.

За място на осминафиналите Комесана ще играе с Матео Беретини от Италия.

Друг аржентинецът - Франсиско Серундоло, също продължава към третия кръг. Той победи французина Юго Гастон с 2:6, 6:4, 6:2, 6:1. Серундоло, който е по-големият брат на Хуан Мануел Серундоло, победил Яник Синер, имаше трудности само в първия сет на мача си с Гастон, но след това наложи категорично волята си. В следващия етап Серундоло ще играе със Закари Свайда от САЩ.

Един от малкото поставени, които записаха победа в днешния ден, пък бе Феликс Оже-Алиасим. Канадецът спечели с 4:6, 6:0, 7:5, 6:1 срещу аржентинеца Роман Андрес Буручага и не позволи на южноамериканеца да запише първото в кариерата си класиране за трети кръг на турнир от “Големия шлем”.

За Оже-Алиасим предстои мач с Брандън Накашима, който елиминира французина Люка ван Аше.

Снимки: Imago