Александър Донски отпадна на четвъртфиналите в ЮАР

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 50" в Сентурион (Република Южна Африка) с награден фонд от 63 хиляди долара.

27-годишният българин и представителят на домакините Алек Бекли, поставени под номер 4, отстъпиха пред Филип Хенинг (Република Южна Африка) и Кортни Джон Лок (Зимбабве) с 5:7, 5:7. Срещата продължи час и 24 минути.

И двата сета се развиха по идентичен начин, като Донски и Бекли губеха подаването си в 11-ия гейм, а това бяха единствените пробиви в мача.

Преди седмица Александър Донски спечели титлата на двойки на турнира от сериите „Чалънджър 100" в Оейраш, след което се изкачи до рекордното в кариерата си 97-о място в световната ранглиста при дуетите.

