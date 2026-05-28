Янаки Милев на полуфинал на двойки в Италия

  • 28 май 2026 | 18:55
Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Градо (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и неговият партньор Лусио Рати (Аржинтина), които са поставени под номер 2 в основната схема, не допуснаха пробив и победиха швейцарците Ларс Арегер и Никола Сен с 6:4, 6:3 за 71 минути.

Двубоят вървеше равностойно до 4:4, след което Милев и Рати взеха пет поредни гейма, с което спечелиха първия сет и поведоха с 3:0 във втория по пътя си към крайния успех.

22-годишният българин все още търси първи трофей през сезона при дуетите във веригата на Международната федерация ITF, след като допусна четири загуби на финал на двойки в състезания от подобен ранг през 2026-а. Той има пет титли, последната от които в Сарагоса през октомври.

