Сабаленка с убедителна победа във втория кръг, Коко Гоф и Мадисън Кийс също продължават в Париж

Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка се класира за третия кръг на "Ролан Гарос". Тенисистката от Беларус победи със 7:5, 6:2 французойката Елза Жакмо пред пълните трибуни на корт "Филип Шатрие".

Феновете на тенис в Париж подкрепяха бурно своята любимка до края на първия сет, но техните надежди за изненада не се оправдаха. Жакмо игра напълно равностойно до 5:5 гейма в първия сет, но миналогодишната финалистка Сабаленка успя да спечели пет поредни гейма в края на първия и началото на втория сет, за да предреши изхода на мача.

В следващия кръг поставената под номер 1 ще играе с Дария Касаткина. Рускинята, която се състезава за Австралия, победи със 7:5, 7:6(11) швейцарската квалификантка Сюзан Бандеки.

Към третия кръг в Париж продължава и шампионката за миналата година Коко Гоф. Американката, която е номер 4 в схемата, спечели с 6:3, 6:2 мача си с египтянката Маяр Шериф. Двубоят бе изпълнен с пробиви, като Гоф спечели седем пъти подаването на своята съперничка, а Шериф така и не успя да задържи сервиса си само веднъж за целия мач.

За място на осминафиналите Гоф ще спори с победителката от двубоя между Анастасия Потапова (Австрия) и Кейти Боултър (Великобритания).

Други две американки също намериха място в третия кръг. Шестата в схемата Аманда Анисимова водеше с 6:0 гейма срещу Юлия Грабер, когато австрийката се отказа. Бившата шампионка от Откритото първенство на Австралия Мадисън Кийс пък надделя с 6:4, 6:4 над Антония Ружич от Хърватия. Кийс ще очаква в следващия кръг победителката от двубоя между чехкинята Катержина Синякова и канадката Виктория Мбоко, докато Анисимова ще се изправи срещу французойката Диан Пари.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago