Осака се справи с Векич, Йович отнесе Наваро

Бившата водачка в световната ранглиста Наоми Осака (Япония) измъкна трудна победа в два сета срещу Дона Векич (Хърватия) със 7:6(1), 6:4 и продължава към третия кръг на „Ролан Гарос“.

28-годишната японка остана фокусирана в близо двучасовия мач и за първи път от 2019-а достигна до тази фаза в Париж. Срещата беше оспорвана и нищо не разделяше двете в хода на първия сет, а Осака единствено беше по-успешна в критичните моменти и се възползва от по-добрия си сервис.

Втората част също започна равностойно, но при резултат 30:30 точки при пълно равенство след осем изиграни гейма и сервис на Векич, японката направи два последователни печеливши удара и реализира пробив. Сервирайки за победата, Осака спаси брейкбол на хърватката с бекхенд по линията и затвори срещата с два последователни сервиса, които Векич не успя да върне.

Така Наоми Осака си осигури сблъсък срещу 18-годишната Ива Йович (САЩ), която отстрани сънародничката си Ема Наваро с 6:0, 6:3 в далеч по-неравностоен мач. Младата американка, която е поставена под номер 17, за пръв път ще играе в третия кръг на турнир от Големия шлем.

Олександра Олиникова (Украйна) пък се справи с Кимбърли Бирел (Австралия) с 6:3, 0:6, 7:6(5) за два часа и 14 минути на корта. В следващия кръг украинката ще се изправи срещу рускинята Диана Шнайдер, която победи Маккартни Кеслър със 7:6(3), 6:1.

Мая Хвалинска (Полша) отстрани 23-тата в схемата Елизе Мертенс (Белгия) с 6:4, 6:0 и в следващата фаза ще срещне победителката от двубоя между Мария Сакари (Гърция) и Клеър Лу (САЩ).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google