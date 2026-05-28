Кристиян Добрев: Септември е по-добър отбор от Янтра, но това нищо не значи

Спортният директор на Септември (София) Кристиян Добрев коментира очакванията си за днешния бараж за efbet Лига с Янтра. Той е на мнение, че столичани имат по-силен отбор и вярва, че ще успеят да победят.

„Настроението в отбора е добро и излизаме за победата. Според мен нашият отбор е по-добър от този на Янтра. Да, те също имат силни и качествени играчи, но нивото в Първа лига е по-високо от това във Втора. В крайна сметка това нищо не значи. Видяхме в Португалия какво се случи преди дни. Спортинг загуби Купата от втородивизионен отбор, какъвто е Тореензе.

Аз съм сигурен, че Септември ще излезе пределно мотивирано и с огромно желание да спечели. Ако в крайна сметка не успеем и Янтра ни победи и надиграе, ще им честитим промоцията в Първа лига, а ние ще сведем глави и ще продължим напред. Надявам се това да не се случва, но от нас зависи. Всичко е в нашите ръце, глави и крака. Всички играчи са на линия без Галин Иванов и Божидар Томовски са наказани, след като получиха червени картони в последната среща. Другите са на линия за Христо Арангелов. Добре са и тренират пълноценно.

Да, Галин и Божидар ще липсват на отбора, но мисля, че има достатъчно качествени играчи и дълбочина в състава. Има кой да ги замести. Всички очакваме мача с нетърпение. Всеки от играчите ще излезе с мотивация и амбиция за победа. Запознати сме със силните и слабите страни на Янтра. Трябва да използваме грешките им и да ги накажем“, заяви Добрев пред “Мач Телеграф”.