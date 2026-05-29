Торенсе ще играе в Лига Европа, но не и в елита на Португалия

Носителят на Купата на Португалия Торенсе не успя да спечели промоция за елитната дивизия на футбола в иберийската страна. Тимът загуби с 0:2 реванша от баража срещу Каса Пиа и ще продължи да е част от Лига Португал 2.

Първият мач преди седмица завърши 0:0, а само няколко дни по-късно Торенсе шокира Спортинг (Лисабон) и грабна първи трофей в цялата си история. Сезонът можеше да завърши по фантастичен начин и с изкачване в Лига Португал, но това не се случи.

Резултата в полза на домакините откри Гайска Ларасабал 38-ата минута. Решаващото попадение за Каса Пиа заби Лоурънс Офори четвърт час преди края след асистенцжия на Кореде Осундина.

Така, през следващия сезон Торенсе ще продължи да е част от Лига Португал 2, но в същото време ще участва в Лига Европа.

