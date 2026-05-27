Донски се класира за четвъртфиналите на "Чалънджър" в РЮА

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 50" в Сентурион (Република Южна Африка) с награден фонд от 63 хиляди долара.

Донски и представителят на домакините Алек Бекли, поставени под номер 4, стартираха с успех срещу Акира Сантилан (Япония) и Баолуо Чжън (Китай) със 7:5, 7:6(2) след 87 минути на корта. Те спечелиха първия сет с единствен пробив в 12-ия гейм, а във втората част наваксаха пасив от 3:5 гейма, а в тайбрека бяха категорични и триумфираха със 7:2 точки.

27-годишният българин участваше и в надпреварата на сингъл, но отпадна във втория кръг на квалификациите.

Динко Динев стартира с победа в Кайзери

Денислава Глушкова даде само гейм на съперничка в Сърбия

Оже-Алиасим бе на ръба, но оцеля в петсетова драма

83-тата в света изхвърли поставената под номер 5

Ден №4 на “Ролан Гарос”: Джокович и Швьонтек ще са във фокуса на вниманието

Янаки Милев се класира за втория кръг на двойки в Италия

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Левски представи нова емблема

ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

