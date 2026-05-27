  • 27 май 2026 | 15:31
Александър Василев мачка в Куршумлийска баня

19-годишният Александър Василев се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Василев надигра в първия кръг испанеца Карлос Хиралди с 6:1, 6:1 за 73 минути.

Следващият съперник на българина ще бъде осмият поставен Антон Аржанкин от Русия.

Друг български представител в надпреварата Джордж Лазаров отпадна на старта след поражение от третия в схемата Святослав Гулин (Русия) с 1:6, 1:6.

В надпреварата на двойки Александър Василев с тандем със сърбина Стефан Попович по-рано достигна до четвъртфиналите, а изцяло българската двойка Джордж Лазаров и Радослав Шандаров претърпя поражение в първия кръг.

