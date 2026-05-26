Петър Кюмюрджиев за мача със СФК Раковски

Утре в Царево, едноименния тим на Созопол приема СФК Раковски. Срещата е от 38-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„На финала сме. Предстои мач без значение. Той обаче е още един шанс за младите момчета в отбора ни да покажат какво могат. Срещу нас е съперник, който макар вече изпаднал ще играе за честта си. Съжалявам, че СФК Раковски не остана в групата, защото имат всичко за да се проведе нормален двубой. Пожелавам им по най-бързия начин да се завърнат в Трета лига“, коментира пред Sportal.bg треньорът на Созопол Петър Кюмюрджиев.