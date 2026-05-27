83-тата в света изхвърли поставената под номер 5

Джесика Пегула отпадна в първия кръг на "Ролан Гарос", след като бе победена от австралийката Кимбърли Биръл с 6:1, 3:6, 3:6. Срещата продължи час и 47 минути и е най-голямата изненада в турнира при жените до момента.

83-ата в световната ранглиста Биръл записа първата си победа в кариерата срещу тенисистка от Топ 5 и се класира за втория кръг, въпреки че загуби категорично първия сет.

Пегула контролираше мача от самото начало, спечели безпроблемно с 6:1 първата част и нищо не предвещаваше изненадата в Париж. Всичко се промени след това, Биръл вдигна нивото си драстично и обърна мача по неочакван начин.

Австралийката се върна в играта след 6-3 във втората част - резултат, който повтори и в решаващия сет.

Това е едва третата победа на Биръл в основната схема на турнир от Големия шлем и безспорно най-важната победа в кариерата й.

Тя се класира за първи път за втория кръг на Голям шлем след 2023 г.

NAJWIĘKSZA niespodzianka turnieju pań 🎈



Piąta na świecie Jessica Pegula jest już poza turniejem! ✖️



Kawał sukcesu Kimberly Birrell.#RolandGarros #RG2026 pic.twitter.com/WmCCDw89n7 — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) May 26, 2026

"Първо, благодаря... благодаря ви от сърце за цялата подкрепа и че останахте до късно да ни гледате. Честно казано, не знам какво да кажа или какво да мисля. Когато видях жребия и разбрах, че ще играя срещу Джеси, знаех, че ще бъде изключително трудно. Възхищавам ѝ се много както като играч, така и като човек. Опитах се да играя точка за точка. Стори ми се, че тя игра изключително добре в първия сет. Моята цел беше просто да спечеля гейм и постепенно да натрупам увереност. Изключително щастлива съм, че успях да изиграя може би най-добрия си мач на клей и че го направих на Голям шлем... особено тук, това е наистина специално. Благодаря ви", заяви Кимбърли Биръл, след като елиминира Джесика Пегула

Във втория кръг Биръл ще се изправи срещу Олександра Олийникова (25 г., 65 WTA).

Американката Мадисън Кийс не срещна затрудненията на сънародничката си Пегула малко по-рано и надви Хане Вандевинкел с 6:3, 6:0, след като отрази три разигравания за пробив при 1-1 и спечели 10 от следващите 11 гейма. Белгийката дебютира в основната схема на Големия шлем, след като проби в топ 100 на WТА за първи път през миналия месец.

Flawless Performance 👏👏👏



Madison Keys means business in her first round at @rolandgarros #RolandGarros pic.twitter.com/8RqIkan3e8 — wta (@WTA) May 26, 2026

Кийс, поставена под номер 19 и полуфиналистка на "Ролан Гарос" през 2018, ще срещне хърватката Антония Ружич в следващия кръг.

Тинейджърката Виктория Мбоко започна с експресна победа турнира в Париж, след като се наложи с 6:1, 6:2 срещу чехкинята Никола Бартункова. В следващия кръг канадката ще се изправи срещу Катаржина Синякова, която победи швейцарката Симона Валтерт с 6:4, 7:6(4).