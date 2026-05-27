Оже-Алиасим бе на ръба, но оцеля в петсетова драма

Поставеният под номер 4 Феликс Оже-Алиасим оцеля в петсетова драма и продължава във втория кръг на Откритото първенство на Франция по тенис. Шестият в световната ранглиста канадец бе притиснат до стената от 57-ия в класацията на АТР Даниел Алтмайер, но успя да запази самообладание, записвайки победа с 4:6, 6:4. 4:6, 6:1, 7:6(7) след четири часа и 14 минути игра.

Двубоят предложи много емоции на зрителите в Париж, след като Алтмайер на два пъти повеждаше в сетовете и изглеждаше близо до сензацията. В решаващата пета част той си осигури преднина от 4:1 и бе само на две точки от победата при 5:6. Оже-Алиасим обаче върна пробива и вкара мача в тайбрек.

Алтмайер отдавна се е доказал като опасен противник на “Ролан Гарос”, след като победи №8 Матео Беретини през 2020 г., №9 Яник Синер през 2023-та и №4 Тейлър Фриц миналата година.

🍿 ¡EL MEJOR PARTIDO DE LA JORNADA!



Felix Auger-Aliassime sobrevivió a una durísima batalla de tenis: 4-6, 6-4, 4-6, 6-1 y 7-6 (7) ante Daniel Altmaier en la primera ronda de Roland Garros.



🥵 4h20m de drama en París.

С успеха си Феликс Оже-Алиасим записа 20-а победа за сезона и се превърна в първия канадец с подобно постижение през 2026 година.

25-годишният тенисист се надява на силно представяне в Париж след смесено представяне на клей този сезон. Той достигна до четвъртфиналите на “Мастърс”-а в Монте Карло, но спечели само два мача в следващите си три турнира на червена настилка. Най-доброто класиране на Оже-Алиасим на “Ролан Гарос” е достигането до четвъртфиналите през 2022-ра и 2024 година.

В следващия кръг Феликс Оже-Алиасим ще се изправи срещу аржентинеца Роман Андрес Буручага (68-и в света), който водеше срещу сънародника си Себастиан Баес с 2:6, 7:5, 6:2, 2:0, когато Баес се отказа.