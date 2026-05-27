Динко Динев стартира с победа в Кайзери

Динко Динев достигна до втория кръг на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишният българин, който е поставен под номер 6, се справи с Алдин Сеткич (Босна и Херцеговина) с 6:4, 7:6(4) за час и 46 минути игра.

Динев осъществи единствения брейк в петия гейм на откриващия сет, за да поведе с 3:2, а той му беше достатъчен, за да вземе аванс в общия резултат. Във втората част българинът проби още в първия гейм, но впоследствие позволи на Сеткич да върне пробива и се стигна до тайбрек, в който Динев се представи по-добре и успя да измъкне крайната победа.

В следващия кръг Динко Динев ще играе срещу Хитеш Чаухан (Индия), а по-късно днес при дуетите Виктор Марков и Патрик Шьон (Швейцария) излизат срещу първите в схемата Мерт Йоздемир и Мерт Тюркер (Турция).