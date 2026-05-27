Еспаньол възнагради своя треньор след оставането в Ла Лига

От Еспаньол официално обяви новия договор на своя треньор Мануел Гонсалес, който е до следващото лято. Досегашното споразумение на специалиста щеше да изтече след месец, но в крайна сметка той ще получи възможността да води тима в четвърти сезон след пристигането си през пролетта на 2024 година.

В своето изявление клубът акцентира, че новият контракт е в резултат на оставането му в Ла Лига и в пълно доверие на новия спортен директор Мончи към 47-годишния наставник. Еспаньол завърши този сезон на 11-ото място в крайното класиране с 46 точки или само на четири от зоната на изпадащите. Любопитното е, че тимът остана на същата дистанция от седмата позиция, даваща право на участие в Лига на конференциите. “Папагалчетата” постигнаха 12 победи, записаха 10 ремита и допуснаха 16 загуби в испанския елит през кампанията.

✍️ OFICIAL | Manolo González continuarà fins al 2027 després d’assegurar la permanència i rebre la confiança de Monchi. A per totes, míster! 💪 #RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) May 26, 2026

Мончи също обясни решението на клуба да удължия престоя на Гонсалес на треньорския пост. “Той е човекът, на когото ще възложим цялото ни доверие. Още в първия път, в който говорих с него, усетих, че доверието е абсолютно. Честно казано, вярно е, че това доверие се увеличи през времето, в което го опознах. Той е идеалният човек да продължи изграждането на този Еспаньол, който всички ние искаме”, заяви ръководителят пред клубния сайт.

We continue together. pic.twitter.com/q8nMTAv12E — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol_EN) May 26, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages