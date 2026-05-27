  27 май 2026 | 12:52
Еспаньол възнагради своя треньор след оставането в Ла Лига

От Еспаньол официално обяви новия договор на своя треньор Мануел Гонсалес, който е до следващото лято. Досегашното споразумение на специалиста щеше да изтече след месец, но в крайна сметка той ще получи възможността да води тима в четвърти сезон след пристигането си през пролетта на 2024 година.

В своето изявление клубът акцентира, че новият контракт е в резултат на оставането му в Ла Лига и в пълно доверие на новия спортен директор Мончи към 47-годишния наставник. Еспаньол завърши този сезон на 11-ото място в крайното класиране с 46 точки или само на четири от зоната на изпадащите. Любопитното е, че тимът остана на същата дистанция от седмата позиция, даваща право на участие в Лига на конференциите. “Папагалчетата” постигнаха 12 победи, записаха 10 ремита и допуснаха 16 загуби в испанския елит през кампанията.

Мончи също обясни решението на клуба да удължия престоя на Гонсалес на треньорския пост. “Той е човекът, на когото ще възложим цялото ни доверие. Още в първия път, в който говорих с него, усетих, че доверието е абсолютно. Честно казано, вярно е, че това доверие се увеличи през времето, в което го опознах. Той е идеалният човек да продължи изграждането на този Еспаньол, който всички ние искаме”, заяви ръководителят пред клубния сайт.

Снимки: Gettyimages

Историческа нощ в Лайпциг: Кристъл Палас и Райо Валекано в спор за европейска слава

Ясен е и съставът на САЩ за Световното първенство

Гройтер Фюрт остава във Втора Бундеслига

Мхитарян е взел решение за бъдещето си

Модрич няма да преподпише с Милан и спира с футбола след Мондиал 2026

Разкриха трансферните цели на Тотнъм

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Левски представи нова емблема

ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

Генчев поема Ботев (Пд), вече е в квартал "Каменица"

Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

Изповедта на един "син“ шампион: Светослав Гоцев за успехите с Левски и емоциите с националната фланелка

