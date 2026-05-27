Очаквано лесно начало за Синер в Париж

  • 27 май 2026 | 00:02
Водачът в световната ранглиста Яник Синер стартира ударно участието си на "Ролан Гарос". След като преди година загуби в опичен финал срещу Карлос Алкарас, сега италианецът е амбициран да стигне до трофея и началото на кампанията му във френската столица мина по план. Той победи участващия с „уайлд кард“ французин Клеман Табур с 6:1, 6:3, 6:4, а във втория кръг ще се изправи срещу Хуан Мануел Серундоло от Аржентина.

Двубоят на централния корт „Филип Шатрие“ не предложи особена интрига. В първата си среща със 171-вия в света Табур Синер постоянно контролираше играта от основната линия, като записа 40 печеливши удара и не допусна нито една точка за пробив. Италианецът също така демонстрира брилянтната си защита под напрежение, като се отличи с отчаян форхенд от дъното на корта и комбинация с печеливш бекхенд в движение в третия сет.

„Много съм щастлив да се завърна тук“, заяви Синер в интервюто си на корта. - Това е много специално място и като цяло имам страхотни спомени. Мачовете от първи кръг никога не са лесни, но е още по-специално да започнеш турнира по време на вечерна сесия, така че благодаря на всички, че останахте".

В момента Синер е в серия от 30 поредни победи, след като спечели всичките пет титли от сериите "Мастърс 1000" този сезон – в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид и Рим. С триумфа си в италианската столица преди девет дни тй стана едва вторият тенисист след Новак Джокович, който завършва кариерен „Златен Мастърс“.

Колкото и да тежи разочарованието от миналата година, Синер има още по-голям източник на мотивация на "Ролан Гарос". Той се стреми да стане едва седмият мъж в Оупън ерата, който завършва кариерен Голям шлем.

Снимки: Gettyimages

