  • 26 май 2026 | 19:39
Гоф имаше проблеми само в първия си сет на "Ролан Гарос"

Шампионката от миналия сезон Коко Гоф се класира за втория кръг на Откритото първенство по тенис на Франция. Поставената под номер 4 американка се наложи с 6:4, 6:0 срещу сънародничката си Тейлър Таунзенд.

Гоф изоставаше с 1:3 в първия сет, но направи обрат и поведе в двубоя след решителен пробив в десетия гейм.

Втората част премина изцяло при превъзходство на Коко Гоф, която спечели с 6:0 и приключи срещата при първата си възможност след час и 21 минути на корт "Филип Шатрие".

"Имам невероятни спомени от това място. Бях малко нервна сега, но бях способна да се успокоя и да победя", заяви Гоф, която през 2025 година победи Арина Сабаленка във финала на "Ролан Гарос".

Във втория кръг Гоф ще играе срещу квалификантката Маяр Шериф. Представителката на Египет победи със 7:5, 6:4 Далма Галфи от Унгария.

Наоми Осака, номер 16 в схемата, също премина първия кръг след победа с 6:4, 7:6 (3) срещу Лаура Зигемунд. Бившата лидерка в световната ранглиста Осака изостана с 3:5 срещу германката във втория сет, но успя да направи обрат и да победи със 7:3 в тайбрека. Четирикратната шампионка от турнирите от Големия шлем ще играе срещу Дона Векич във втория кръг. Хърватката елиминира представителката на домакините Алис Тубейо, участвала с "уайлд кард", след 6:3, 6:2.

Американската квалификантка Ашлин Крюгер загуби след обрат с 6:3, 2:6, 2:6 срещу Антония Ружич (Хърватия).

Снимки: Imago

