Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Бублик отпадна от германски ветеран, Нори се отказа

Бублик отпадна от германски ветеран, Нори се отказа

  • 26 май 2026 | 22:08
  • 428
  • 0
Бублик отпадна от германски ветеран, Нори се отказа

Камерън Нори отпадна в първия кръг на Откритото първенство на Франция по тенис. Поставеният под номер 20 британец загуби след тайбрек първия сет срещу Даниел Вайехо и след това при резултат 2:0 в полза на парагваеца прекрати участието си в двубоя заради контузия.

Все още не е ясно дали 24-годишният Нори ще пропусне сезона на трева.

Вайехо победи драматично със 7:6 гейма в първата част, преминала без пробиви. Камерън Нори пропусна четири сетбола в тайбрека, като отстъпи със 7:9.

Във втория кръг Даниел Вайехо ще играе срещу френския тийнейджър Майз Куаме, победил по-рано днес ветерана Марин Чилич.

Напред в турнира продължава Вит Коприва, който се наложи трудно с 6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3 срещу представителя на домакините Корентен Муте след близо четири часа и половина на корта. В следващия кръг чехът ще играе срещу испанеца Мартин Ландалусе.

Поставеният под номер 18 Лърнър Тиен преодоля първия кръг след успех с 6:0, 2:6, 6:2, 6:0 срещу чилиеца Кристиан Гарин. Американецът ще се изправи срещу аржентинеца Факундо Акоста.

Ян-Ленард Щруф също продължава напред на “Ролан Гарос”. Германецът се наложи със 7:5, 6:7(6), 6:4, 7:5 срещу деветия в схемата Александър Бублик (Казахстан) след 3 часа и 12 минути.

Следващият противник на Щруф е Жайме Фария. Португалският квалификант елиминира Денис Шаповалов (Канада) след успех в три сета - 6:4, 7:5, 6:4.

Номер 14 в схемата Лучано Дардери продължава участието си в Париж. Италианецът спечели със 7:6(5), 6:2, 6:3 срещу австриеца Себастиан Офнер. Неговият следващ противник е Франсиско Комесаня от Аржентина, който победи американеца Итън Куин с 6:4, 7:6 (8), 7:6 (4).  

Британецът Джейкъб Фърнли отпадна след загуба с 2:6, 6:7(0), 6:7 (7) срещу номер 25 в схемата Франсиско Серундоло (Аржентина).

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Григор Димитров отново ще работи със свой бивш треньор

Григор Димитров отново ще работи със свой бивш треньор

  • 26 май 2026 | 20:37
  • 1793
  • 0
Ден 3 на "Ролан Гарос": Синер в преследване на експресна победа

Ден 3 на "Ролан Гарос": Синер в преследване на експресна победа

  • 26 май 2026 | 19:40
  • 9905
  • 0
Гоф имаше проблеми само в първия си сет на "Ролан Гарос"

Гоф имаше проблеми само в първия си сет на "Ролан Гарос"

  • 26 май 2026 | 19:39
  • 818
  • 2
Александър Василев продължава напред на двойки в Куршумлийска баня

Александър Василев продължава напред на двойки в Куршумлийска баня

  • 26 май 2026 | 18:32
  • 842
  • 0
Медведев за седми път отпадна в първи кръг на "Ролан Гарос"

Медведев за седми път отпадна в първи кръг на "Ролан Гарос"

  • 26 май 2026 | 16:38
  • 1816
  • 0
Виктор Марков бие на сингъл в Кайзери, Динко Динев отпадна на двойки

Виктор Марков бие на сингъл в Кайзери, Динко Динев отпадна на двойки

  • 26 май 2026 | 16:14
  • 454
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 с голяма промяна, феновете на Левски и ЦСКА ще са най-доволни

ЦСКА 1948 с голяма промяна, феновете на Левски и ЦСКА ще са най-доволни

  • 26 май 2026 | 20:07
  • 20857
  • 53
Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

  • 26 май 2026 | 16:17
  • 39274
  • 114
Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 34379
  • 89
От баскетболния ад до европейския трон

От баскетболния ад до европейския трон

  • 26 май 2026 | 14:06
  • 10829
  • 14
„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

  • 26 май 2026 | 19:13
  • 5513
  • 48
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 45361
  • 220