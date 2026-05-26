Бублик отпадна от германски ветеран, Нори се отказа

Камерън Нори отпадна в първия кръг на Откритото първенство на Франция по тенис. Поставеният под номер 20 британец загуби след тайбрек първия сет срещу Даниел Вайехо и след това при резултат 2:0 в полза на парагваеца прекрати участието си в двубоя заради контузия.



Все още не е ясно дали 24-годишният Нори ще пропусне сезона на трева.

Вайехо победи драматично със 7:6 гейма в първата част, преминала без пробиви. Камерън Нори пропусна четири сетбола в тайбрека, като отстъпи със 7:9.

Във втория кръг Даниел Вайехо ще играе срещу френския тийнейджър Майз Куаме, победил по-рано днес ветерана Марин Чилич.

Напред в турнира продължава Вит Коприва, който се наложи трудно с 6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3 срещу представителя на домакините Корентен Муте след близо четири часа и половина на корта. В следващия кръг чехът ще играе срещу испанеца Мартин Ландалусе.

Поставеният под номер 18 Лърнър Тиен преодоля първия кръг след успех с 6:0, 2:6, 6:2, 6:0 срещу чилиеца Кристиан Гарин. Американецът ще се изправи срещу аржентинеца Факундо Акоста.

Ян-Ленард Щруф също продължава напред на “Ролан Гарос”. Германецът се наложи със 7:5, 6:7(6), 6:4, 7:5 срещу деветия в схемата Александър Бублик (Казахстан) след 3 часа и 12 минути.

Следващият противник на Щруф е Жайме Фария. Португалският квалификант елиминира Денис Шаповалов (Канада) след успех в три сета - 6:4, 7:5, 6:4.

Номер 14 в схемата Лучано Дардери продължава участието си в Париж. Италианецът спечели със 7:6(5), 6:2, 6:3 срещу австриеца Себастиан Офнер. Неговият следващ противник е Франсиско Комесаня от Аржентина, който победи американеца Итън Куин с 6:4, 7:6 (8), 7:6 (4).

Британецът Джейкъб Фърнли отпадна след загуба с 2:6, 6:7(0), 6:7 (7) срещу номер 25 в схемата Франсиско Серундоло (Аржентина).

