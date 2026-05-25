Клуб от Италия със сериозен интерес към Калина Венева

Новакът в италианската Суперлига Милениум (Бреша) проявява сериозен интерес към младата българска волейболистка Калина Венева, която е европейска и световна шампионка с България, твърдят информации от чуждестранни източници.

Новината се появи в профила на „Cerca de la Red“, откъдето публикуваха, че 17-годишната българка е „приоритет“ за клуба след промоцията му в елита на Италия.

Според публикацията ръководството на Бреша планира амбициозна селекция за дебютния си сезон сред най-добрите в Серия А1, а привличането на млади и перспективни състезателки е сред основните цели на клуба. Именно затова името на Венева е попаднало сериозно в плановете на италианците.

От „Cerca de la Red“ допълват, че следят развитието на българската състезателка от повече от година и определят евентуален трансфер като една от най-интересните възможни сделки това лято.

Към момента обаче няма официално потвърждение.