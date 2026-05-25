Виляреал завоюва бронза по безапелационен начин

Виляреал разгроми Атлетико Мадрид с внушителното 5:1 на своя „Естадио де ла Серамика“ в двубой от последния 38-и кръг, който сложи официален край на сезона в Ла Лига. Преди срещата двата състава бяха с равен брой точки, което превърна сблъсъка в директен спор за третото място. С този категоричен триумф „жълтата подводница“ си подсигури бронзовите отличия, оставяйки мадридчани на четвъртата позиция в таблицата.

Домакините наложиха пълна доминация още от самото начало и решиха изхода на срещата в рамките на петнадесет минути през първото полувреме. Дани Парехо откри резултата в 29-ата минута от дузпа, а само четири минути по-късно Айосе Перес удвои преднината на своя тим. Натискът на Виляреал продължи и Жорж Микаутадзе покачи на 3:0 в 39-ата минута след светкавична контраатака.

Гостите от Мадрид върнаха едно попадение малко преди почивката чрез Марк Пубил, който се разписа след асистенция на Антоан Гризман. Радостта им обаче бе кратка, тъй като в добавеното време на първата част Папе Гей възстанови преднината от три гола за домакините.

През второто полувреме темпото на игра очаквано спадна, но домакините успяха да направят победата си още по-изразителна. В 53-тата минута Айосе Перес отбеляза своя втори гол в мача и оформи крайното 5:1.

Срещата бе белязана и от емоционален момент за гостите, тъй като звездата на Атлетико Антоан Гризман изигра последния си мач с фланелката на „дюшекчиите“.

Благодарение на разгромния си успех в последния кръг Виляреал събра актив от 72 точки и официално завоюва третото място и бронзовите медали. Атлетико Мадрид остана на четвърта позиция с 69 точки, с което също си гарантира участие в най-престижния европейски клубен турнир.