Амиго Северозапад е шампион на България по футзал за четвърти път

  • 24 май 2026 | 17:12
  • 469
  • 0
Амиго Северозапад отново е на върха в българския футзал. Тимът спечели шампионската титла на България за четвърти път в своята история, след като надви Левски София Запад във финалния сблъсък, решен в два мача.

Финалната серия предложи много напрежение, здрава битка и драматични моменти, достойни за мачове с такъв залог. В първата среща двата отбора завършиха 2:2 в редовното време, а Амиго Северозапад показа по-здрави нерви при изпълнението на дузпи и взе важна победа, която даде сериозно предимство на тима преди реванша.

Във втория двубой шампионите отново демонстрираха характер и класа. Амиго Северозапад се наложи с 2:1 над Левски София Запад и така окончателно затвори финалната серия в своя полза.

С този успех Амиго Северозапад затвърди позицията си като един от водещите футзал клубове в България. Четвъртата титла е поредното доказателство за постоянството, силния колектив и победния манталитет на отбора, който отново стигна до най-ценното отличие в родния футзал.

Новият стар шампион на България по футзал е Амиго Северозапад, а титлата за четвърти път влиза във витрината на клуба.

