Атанас Апостолов: Асеновград и Казанлък трябва да са еталон, но не са

Утре Розова долина (Казанлък) ще играе с Асеновец в Асеновград. Срещата е от 37-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои двубой между отборите на два футболни центъра – Асеновград и Казанлък, които би трябвало да са еталон в Югоизточна България. За съжаление не е така. Доста са далече от желаното. На стадиона на Асеновец винаги е трудно за гостуващите отбори. Очаквам да се получи здрав мач, надиграване. Трябва да излезем максимално мобилизирани. Искаме да завършим сезона с добър резултат“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.