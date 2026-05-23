Полша загря за България с успех над Украйна

Волейболистите от мъжкия национален отбор на Полша записаха първи успех в престижния международен турнир "Силезия Къп". Воденият от Никола Гърбич тим се наложи над Украйна с 3:1 (22:25, 25:23, 25:23, 25:21) във втория двубой от надпреварата, изигран в Катовице.

Световните вицешампиони от България с впечатляваща втора победа за 2026-а

В първата си среща от турнира "дружина полска" се изправи срещу Сърбия и загуби с 2:3 гейма.

В третата и последна среща "червено-белите" срещат българските национали - в 21:00 ч.

Mała galeria z meczu Polska-Ukraina dla Was 😎

Tak było wczoraj w katowickim Spodku – a jak będzie dzisiaj? 🧐



📷a po więcej zdjęć zapraszamy na https://t.co/mwozKWd9Lt pic.twitter.com/gs7wDbIk0Q — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) May 23, 2026